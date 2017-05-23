Хаматова и Миронов зачитали письмо в поддержку Серебренникова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов и другие именитые актеры подписали письмо в поддержку худрука "Гоголь-Центра" Кирилла Серебренникова, у которого во вторник прошли обыски по уголовному делу, заявила журналистам актриса Чулпан Хаматова.

"Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческую деятельность театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", — сказала Хаматова.

По ее словам, Серебренников – "один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире". Коллеги и друзья режиссера из "Гоголь-центра", отметила Хаматова, потрясены случившимся, но не намерены отменять спектакли.

Под письмом, которое зачитала Хаматова, по ее словам, подписались Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи, редакция журнала "Искусство кино" и другие.

Обыски у Серебренникова, в возглавляемом им театре и по ряду других адресов прошли сегодня утром в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2014 году автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Москвы, статус Серебренникова по уголовному делу станет понятен после допроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал не политизировать обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре". По его словам, "речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств", "никакой ни политики, ни творчества — ничего там нет".