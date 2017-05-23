Революция глазами художников: британский фильм о русском искусстве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В Третьяковской галерее состоялась премьера фильма "Революция — новое искусство для нового мира" о русском авангарде, автором которого стала британский режиссер Марги Кинмонс.
Марги Кинмонс — автор множества документальных фильмов об искусстве. Она уже не в первый раз в своем творчестве обращается к русской культуре: в 2008-м режиссер создала фильм "Мариинский театр", а в 2014-м – "Открывая Эрмитаж", который был показан в 34 странах. Кинмонс снимала свой фильм о русском авангарде в Москве и в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном Эрмитаже и Королевской академии искусств в Лондоне.
"Существует множество точек зрения на революцию, рассказанных множеством людей, но еще ни разу не было истории, рассказанной художниками", — говорит она.
Лента вряд ли откроет знатоку новые горизонты. Она скорее похожа на краткое введение — для тех, кто пока мало знает о русском авангарде, но хочет его понять. В этом зрителям помогают кураторы и музейные деятели, среди которых директора Эрмитажа и Третьяковской галереи Михаил Пиотровский и Зельфира Трегулова.
В кадре появляются и потомки художников: режиссер Андрей Кончаловский рассказывает о своем деде Петре Кончаловском, а искусствовед Александр Лаврентьев — о Варваре Степановой и Александре Родченко.
"Во время работы над фильмом меня вдохновило то, что многие из потомков живописцев, которые процветали во время Русской революции, сами заняты искусством сегодня. Их истории возвращают к жизни этот необыкновенный период художественных инноваций, который продолжает являться богатейшим наследием сто лет спустя", — считает Марги Кинмонс.
Рассматривая искусство начала века, Кинмонс не ограничивается живописью. Она говорит о революционной системе театрального режиссера Всеволода Мейерхольда и агитпоездах, которые появились в 1918 году и действовали в период Гражданской войны. Контекст играет важную роль в фильме: женское движение, голод, Гражданская война, снос церквей — Кинмонс постаралась собрать ключевые моменты истории.
Режиссер показывает художников как вдохновленных романтиков, которые действительно верили, что смогут построить новый дивный мир, и искусство было их оружием. Власть, несмотря на тяжелые годы Революции и последующей Гражданской войны, выделяла на искусство большие средства. Оно стало мощнейшим агитканалом.
Например, в 1918 году Ленин принял программу развития монументального искусства и его мобилизации в качестве важнейшего агитационного средства. Этот план обеспечил работой скульпторов, тем самым дав стимул для развития всей скульптурной школы. Памятники в честь царей были уничтожены, а на их месте выросли новые идеологически верные монументы. Об этом Кинмонс тоже говорит, а свои слова иллюстрирует документальными кадрами. В фильме рассказывается и о соцреализме, который пришел на смену русскому авангарду, и о роли Иосифа Сталина в этом процессе.
Фильм получился визуально сочным: Кинмонс не скупится на изображения картин и добавляет в ленту постановочные кадры.
Планируется, что фильм "Революция — новое искусство для нового мира" выйдет в широкий прокат этим летом.