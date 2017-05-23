Революция глазами художников: британский фильм о русском искусстве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В Третьяковской галерее состоялась премьера фильма "Революция — новое искусство для нового мира" о русском авангарде, автором которого стала британский режиссер Марги Кинмонс.

Русская революция, столетие которой сегодня празднуют во всем мире, не ограничилась сменой политического строя. Это был проект по созданию нового типа сознания. И главенствующую роль в данном процессе на себя взяло искусство. Марги Кинмонс в фильме "Революция — новое искусство для нового мира" как раз исследует истоки русского авангарда и его связи с политической повесткой. Для режиссера было важно показать, какой Революцию увидели русские художники и что она для них значила.

Марги Кинмонс — автор множества документальных фильмов об искусстве. Она уже не в первый раз в своем творчестве обращается к русской культуре: в 2008-м режиссер создала фильм "Мариинский театр", а в 2014-м – "Открывая Эрмитаж", который был показан в 34 странах. Кинмонс снимала свой фильм о русском авангарде в Москве и в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном Эрмитаже и Королевской академии искусств в Лондоне.

"Существует множество точек зрения на революцию, рассказанных множеством людей, но еще ни разу не было истории, рассказанной художниками", — говорит она.

© Фото предоставлено CoolConnections Съемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира" © Фото предоставлено CoolConnections Съемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"

Лента вряд ли откроет знатоку новые горизонты. Она скорее похожа на краткое введение — для тех, кто пока мало знает о русском авангарде, но хочет его понять. В этом зрителям помогают кураторы и музейные деятели, среди которых директора Эрмитажа и Третьяковской галереи Михаил Пиотровский и Зельфира Трегулова.

В кадре появляются и потомки художников: режиссер Андрей Кончаловский рассказывает о своем деде Петре Кончаловском, а искусствовед Александр Лаврентьев — о Варваре Степановой и Александре Родченко.

"Во время работы над фильмом меня вдохновило то, что многие из потомков живописцев, которые процветали во время Русской революции, сами заняты искусством сегодня. Их истории возвращают к жизни этот необыкновенный период художественных инноваций, который продолжает являться богатейшим наследием сто лет спустя", — считает Марги Кинмонс.

© Предоставлено CoolConnections Кадр из документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира" © Предоставлено CoolConnections Кадр из документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"

Рассматривая искусство начала века, Кинмонс не ограничивается живописью. Она говорит о революционной системе театрального режиссера Всеволода Мейерхольда и агитпоездах, которые появились в 1918 году и действовали в период Гражданской войны. Контекст играет важную роль в фильме: женское движение, голод, Гражданская война, снос церквей — Кинмонс постаралась собрать ключевые моменты истории.

Режиссер показывает художников как вдохновленных романтиков, которые действительно верили, что смогут построить новый дивный мир, и искусство было их оружием. Власть, несмотря на тяжелые годы Революции и последующей Гражданской войны, выделяла на искусство большие средства. Оно стало мощнейшим агитканалом.

© Фото предоставлено CoolConnections Съемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира" © Фото предоставлено CoolConnections Съемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"

Например, в 1918 году Ленин принял программу развития монументального искусства и его мобилизации в качестве важнейшего агитационного средства. Этот план обеспечил работой скульпторов, тем самым дав стимул для развития всей скульптурной школы. Памятники в честь царей были уничтожены, а на их месте выросли новые идеологически верные монументы. Об этом Кинмонс тоже говорит, а свои слова иллюстрирует документальными кадрами. В фильме рассказывается и о соцреализме, который пришел на смену русскому авангарду, и о роли Иосифа Сталина в этом процессе.

Фильм получился визуально сочным: Кинмонс не скупится на изображения картин и добавляет в ленту постановочные кадры.

"Мы и Русский музей открыли для съемок свои запасники. Я не припомню документального фильма, где работы художников русского авангарда сняты и показаны так, как они демонстрируются в этом фильме. Мне кажется, что показы ленты в Лондоне и других городах Европы были прекрасным вхождением в сложную проблематику времени, к которому сейчас приковано внимание всего мира", — сказала директор Третьяковки Зельфира Трегулова на премьере фильма.

Планируется, что фильм "Революция — новое искусство для нового мира" выйдет в широкий прокат этим летом.