США
23.0523 мая18:33МСК
USD56.56+0.06
EUR63.62+0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Революция глазами художников: британский фильм о русском искусстве

18:3123.05.2017
(обновлено: 18:32 23.05.2017)
0440
© Фото предоставлено CoolConnectionsСъемки документального фильма Революция - новое искусство для нового мираСъемки документального фильма Революция - новое искусство для нового мира
© Фото предоставлено CoolConnections

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В Третьяковской галерее состоялась премьера фильма "Революция — новое искусство для нового мира" о русском авангарде, автором которого стала британский режиссер Марги Кинмонс. 

Репродукция плаката Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Художник Анатолий Петрицкий. Текст А. Блока
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Русские идут: как в мире отмечают 100-летие революции
Русская революция, столетие которой сегодня празднуют во всем мире, не ограничилась сменой политического строя. Это был проект по созданию нового типа сознания. И главенствующую роль в данном процессе на себя взяло искусство. Марги Кинмонс в фильме "Революция — новое искусство для нового мира" как раз исследует истоки русского авангарда и его связи с политической повесткой. Для режиссера было важно показать, какой Революцию увидели русские художники и что она для них значила. 

Марги Кинмонс — автор множества документальных фильмов об искусстве. Она уже не в первый раз в своем творчестве обращается к русской культуре: в 2008-м режиссер создала фильм "Мариинский театр", а в 2014-м – "Открывая Эрмитаж", который был показан в 34 странах. Кинмонс снимала свой фильм о русском авангарде в Москве и в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном Эрмитаже и Королевской академии искусств в Лондоне. 

"Существует множество точек зрения на революцию, рассказанных множеством людей, но еще ни разу не было истории, рассказанной художниками", — говорит она.

© Фото предоставлено CoolConnectionsСъемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"
© Фото предоставлено CoolConnections
Съемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"

Лента вряд ли откроет знатоку новые горизонты. Она скорее похожа на краткое введение — для тех, кто пока мало знает о русском авангарде, но хочет его понять. В этом зрителям помогают кураторы и музейные деятели, среди которых директора Эрмитажа и Третьяковской галереи Михаил Пиотровский и Зельфира Трегулова.

В кадре появляются и потомки художников: режиссер Андрей Кончаловский рассказывает о своем деде Петре Кончаловском, а искусствовед Александр Лаврентьев — о Варваре Степановой и Александре Родченко. 

"Во время работы над фильмом меня вдохновило то, что многие из потомков живописцев, которые процветали во время Русской революции, сами заняты искусством сегодня. Их истории возвращают к жизни этот необыкновенный период художественных инноваций, который продолжает являться богатейшим наследием сто лет спустя", — считает Марги Кинмонс.

© Предоставлено CoolConnectionsКадр из документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"
© Предоставлено CoolConnections
Кадр из документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"

Рассматривая искусство начала века, Кинмонс не ограничивается живописью. Она говорит о революционной системе театрального режиссера Всеволода Мейерхольда и агитпоездах, которые появились в 1918 году и действовали в период Гражданской войны. Контекст играет важную роль в фильме: женское движение, голод, Гражданская война, снос церквей — Кинмонс постаралась собрать ключевые моменты истории. 

Режиссер показывает художников как вдохновленных романтиков, которые действительно верили, что смогут построить новый дивный мир, и искусство было их оружием. Власть, несмотря на тяжелые годы Революции и последующей Гражданской войны, выделяла на искусство большие средства. Оно стало мощнейшим агитканалом. 

© Фото предоставлено CoolConnectionsСъемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"
© Фото предоставлено CoolConnections
Съемки документального фильма "Революция - новое искусство для нового мира"

Например, в 1918 году Ленин принял программу развития монументального искусства и его мобилизации в качестве важнейшего агитационного средства. Этот план обеспечил работой скульпторов, тем самым дав стимул для развития всей скульптурной школы. Памятники в честь царей были уничтожены, а на их месте выросли новые идеологически верные монументы. Об этом Кинмонс тоже говорит, а свои слова иллюстрирует документальными кадрами. В фильме рассказывается и о соцреализме, который пришел на смену русскому авангарду, и о роли Иосифа Сталина в этом процессе. 

Фильм получился визуально сочным: Кинмонс не скупится на изображения картин и добавляет в ленту постановочные кадры. 

Выставка русского искусства 1917-1932 годов в Королевской Академии художеств в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
«Революция. Русское искусство 1917 – 1932»
"Мы и Русский музей открыли для съемок свои запасники. Я не припомню документального фильма, где работы художников русского авангарда сняты и показаны так, как они демонстрируются в этом фильме. Мне кажется, что показы ленты в Лондоне и других городах Европы были прекрасным вхождением в сложную проблематику времени, к которому сейчас приковано внимание всего мира", — сказала директор Третьяковки Зельфира Трегулова на премьере фильма. 

Планируется, что фильм "Революция — новое искусство для нового мира" выйдет в широкий прокат этим летом. 

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена