Скончался актер Роджер Мур

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Британский актер Роджер Мур, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался от рака в возрасте 89 лет. Об этом говорится в сообщении семьи актера, размещенном в его аккаунте Twitter.

Отмечается, что актер умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 мая 2017 г.

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Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — "Живи и дай умереть" (1973),"Человек с золотым пистолетом" (1974),"Шпион, который меня любил" (1977),"Лунный гонщик" (1979),"Только для твоих глаз" (1981),"Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).