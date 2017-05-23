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Культура

На юбилейном Чеховском фестивале покажут 22 спектакля из 15 стран

15:5823.05.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПисатель Антон Павлович Чехов. Архивное фотоПисатель Антон Павлович Чехов. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международный театральный фестиваль им. Чехова, который отмечает в этом году свое 25-летие, приглашает любителей театра на спектакли разных жанров, стилей и направлений, которые представят в Москве представители 15 стран мира, сообщили на пресс-конференции во вторник.

"Чеховский фестиваль – это счастливая возможность множеству зрителей увидеть яркие произведения разных интереснейших творцов мира. Москва всегда поддерживала Чеховский фестиваль, и мы гордимся нашим добрым партнерством с ним, понимая важность этого события для москвичей и для города. Мы в этом году представляем специальный совместный проект, который посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Любимова", — рассказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В рамках фестиваля будут представлены все жанры сценического искусства – опера, драма, мюзикл, балет. Генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин рассказал РИА Новости, что свои новые работы представят друзья фестиваля, уже знакомые и любимые москвичами – Филипп Жанти, Робер Лепаж, Джеймс Тьере.

"Очень сильные постановки привезли на фестиваль знаменитые "Комише опер" — "Волшебную флейту" Моцарта и "Комеди Франсез" – романтическую драму Гюго "Лукреция Борджиа". Впервые в фестивале примет участие нидерландский режиссер Иво ван Хове со спектаклем "Тайная сила" по роману Луи Куперуса. И впервые в программе — работа кубинской труппы "Компания Акоста Данца", которая представит вечер одноактных балетов", — пояснил гендиректор Чеховского фестиваля.

Комише опер

Временный поверенный в делах ФРГ в России Андреас Майтцнер подчеренул, что приглашение открыть Международный чеховский фестиваль немецким театром "Комише опер" "было настоящим жестом".

"Мы с удовольствием эту инициативу подхватили и внесли свой вклад для того, чтобы выступление театра было настоящим и внесло немецкий акцент в программу чеховского фестиваля. Мы благодарим за это предложение руководство чеховского фестиваля и считаем, что это предложение — показатель того, насколько тесные отношения между нашими странами, насколько добрые традиции связывают наши страны уже столетия в области литературы, музыки и вообще в области культуры", — сказал он.

Майтцнер обратил внимание на то, что недавно исполнилось 25 лет договорным взаимоотношениям Москвы и Берлина, а также выразил надежду, что эти гастроли "станут выражением той дружбы, которая связывает Россию и Германию".

Столетие Любимова

Фестиваль имени Чехова выступил инициатором создания и продюсером театрального проекта, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова. Спектакль будет ставить известнейший в мире режиссер Анатолий Васильев, который остановился на повести Хемингуэя "Старик и море". Премьера состоится в конце июля.

"Лучшей памятью, когда в честь творца создается спектакль, тем более таким известным режиссером как Анатолий Васильев. Это всегда событие, надеюсь, так будет и на этот раз", — подчеркнул в связи с этим Кибовский.

Легенда театра Юрий Любимов
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк30 сентября Юрию Любимову исполняется 97 лет.Режиссер Юрий Любимов на церемонии награждения знаком кавалера ордена Почетного легиона Валерия Шадрина
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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30 сентября Юрию Любимову исполняется 97 лет.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкЮрий Петрович родился за несколько дней до революции - 30-го сентября 1917 года в Ярославле. По отцовской линии он происходит из крестьян, дед его был крепостным, отец служил по коммерческой части, мать работала учительницей. В 1922 году семья переехала в Москву.Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов в своем кабинете
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Юрий Петрович родился за несколько дней до революции - 30-го сентября 1917 года в Ярославле. По отцовской линии он происходит из крестьян, дед его был крепостным, отец служил по коммерческой части, мать работала учительницей. В 1922 году семья переехала в Москву.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВ столице Любимов окончил ФЗУ, получил специальность электрика и начал готовиться к поступлению в Энергетический институт, но случайно увидел объявление о наборе в Студию МХАТ-2 и принял решение попытаться пройти конкурс. На экзамене Любимов прочел речь Юрия Олеши на Первом съезде советских писателей, проходившем в те дни — в августе 1934-го - и был принят.Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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В столице Любимов окончил ФЗУ, получил специальность электрика и начал готовиться к поступлению в Энергетический институт, но случайно увидел объявление о наборе в Студию МХАТ-2 и принял решение попытаться пройти конкурс. На экзамене Любимов прочел речь Юрия Олеши на Первом съезде советских писателей, проходившем в те дни — в августе 1934-го - и был принят.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкТеатральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов (слева) во время приема в доме актера в честь 10-летия Театра на Таганке.Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов во время приема в доме актера в честь 10-летия Театра на Таганке
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов (слева) во время приема в доме актера в честь 10-летия Театра на Таганке.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкТеатральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов и актриса театра и кино, Народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова (театр имени Вахтангова) во время празднования 10-летия Театра на Таганке.Художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов и Народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Театральный режиссер, создатель и художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов и актриса театра и кино, Народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова (театр имени Вахтангова) во время празднования 10-летия Театра на Таганке.
© РИА Новости / Фред ГринбергПерейти в фотобанкЮрий Любимов (слева) и главный режиссер театра драмы и комедии на Таганке Николай Губенко (справа) на репетиции "Бориса Годунова".Юрий Любимов и Николай Губенко на репетиции
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Юрий Любимов (слева) и главный режиссер театра драмы и комедии на Таганке Николай Губенко (справа) на репетиции "Бориса Годунова".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКогда в мае 1988 года Любимов приехал в Москву, его встретили как победителя. 23 мая 1989 года ему вернули советское гражданство, а его имя вновь появилось на афишах Таганки в качестве художественного руководителя. Им были восстановлены запрещенные ранее спектакли "Борис Годунов", "Владимир Высоцкий", "Живой".Художественный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Когда в мае 1988 года Любимов приехал в Москву, его встретили как победителя. 23 мая 1989 года ему вернули советское гражданство, а его имя вновь появилось на афишах Таганки в качестве художественного руководителя. Им были восстановлены запрещенные ранее спектакли "Борис Годунов", "Владимир Высоцкий", "Живой".
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкВ 1978 году Любимов и Каталин Кунц (1946 года рождения), венгерская журналистка и переводчица, поженились в Венгрии. Они познакомились в 1976 году, когда театр на Таганке приехал в Венгрию на гастроли. Затем Каталин приехала в Москву как собственный корреспондент венгерского журнала "Фильм, театр и музыка".Художественный руководитель Театра на Таганке режиссер Юрий Любимов с супругой на концерте Музыкальное приношение к 85-летию Юрия Любимова в Большом зале Московской консерватории
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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В 1978 году Любимов и Каталин Кунц (1946 года рождения), венгерская журналистка и переводчица, поженились в Венгрии. Они познакомились в 1976 году, когда театр на Таганке приехал в Венгрию на гастроли. Затем Каталин приехала в Москву как собственный корреспондент венгерского журнала "Фильм, театр и музыка".
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкВ Театр на Таганке - "остров свободы в несвободной стране", как называли его в народе, невозможно было достать билеты, каждая премьера становилась событием.Художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов во время показа своего нового спектакля Сказки, поставленного к юбилею театра
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В Театр на Таганке - "остров свободы в несвободной стране", как называли его в народе, невозможно было достать билеты, каждая премьера становилась событием.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкЛюбимов — сторонник жесткой дисциплины в театре. В июне 2011 года на гастролях в Чехии актеры театра прилюдно потребовали от Любимова отдать им гонорар за сыгранный спектакль. Желание актеров обидело режиссера и побудило его подать заявление об отставке. 6 июля 2011 года Департамент культуры Москвы сообщил об освобождении Любимова от должности художественного руководителя и директора Театра на Таганке по собственному желанию. Главный режиссер покинул Театр на Таганке 16 июля, не попрощавшись с актерами.Режиссер московского театра драмы и комедии на Таганке Юрий Любимов
© РИА Новости / Галина Кмит
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Любимов — сторонник жесткой дисциплины в театре. В июне 2011 года на гастролях в Чехии актеры театра прилюдно потребовали от Любимова отдать им гонорар за сыгранный спектакль. Желание актеров обидело режиссера и побудило его подать заявление об отставке. 6 июля 2011 года Департамент культуры Москвы сообщил об освобождении Любимова от должности художественного руководителя и директора Театра на Таганке по собственному желанию. Главный режиссер покинул Театр на Таганке 16 июля, не попрощавшись с актерами.
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Разнообразная программа

По словам Валерия Шадрина, программа нынешнего юбилейного фестиваля очень разнообразна и интересна, и каждый найдет себе спектакль по вкусу. Цены на билеты даже ниже, чем в некоторых столичных театрах — от 300-500 до 6 тысяч рублей.

"Мы выдержали этот 25-летний театральный марафон, в рамках которого старались показать самые значительные работы ведущих мастеров мирового театра. Мы заполнили тот пробел, который существовал в советское время и дали возможность любителям сценического искусства познакомиться с традиционными постановками крупных театров мира и с работами молодых талантливых режиссеров. Чеховский фестиваль внес свою лепту в общемировой театральный процесс, став одним из крупнейших мировых театральных форумов", — сказал Шадрин РИА Новости.

По традиции в программу фестиваля включен спектакль, ставший победителем Молодежного театрального форума стран СНГ, Балтии и Грузии. В этом году это работа "Чистый разум/Укуси меня" компании Nii и Нового театра Тарту (Эстония).

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