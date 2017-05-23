На юбилейном Чеховском фестивале покажут 22 спектакля из 15 стран

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Международный театральный фестиваль им. Чехова, который отмечает в этом году свое 25-летие, приглашает любителей театра на спектакли разных жанров, стилей и направлений, которые представят в Москве представители 15 стран мира, сообщили на пресс-конференции во вторник.

"Чеховский фестиваль – это счастливая возможность множеству зрителей увидеть яркие произведения разных интереснейших творцов мира. Москва всегда поддерживала Чеховский фестиваль, и мы гордимся нашим добрым партнерством с ним, понимая важность этого события для москвичей и для города. Мы в этом году представляем специальный совместный проект, который посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Любимова", — рассказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В рамках фестиваля будут представлены все жанры сценического искусства – опера, драма, мюзикл, балет. Генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин рассказал РИА Новости, что свои новые работы представят друзья фестиваля, уже знакомые и любимые москвичами – Филипп Жанти, Робер Лепаж, Джеймс Тьере.

"Очень сильные постановки привезли на фестиваль знаменитые "Комише опер" — "Волшебную флейту" Моцарта и "Комеди Франсез" – романтическую драму Гюго "Лукреция Борджиа". Впервые в фестивале примет участие нидерландский режиссер Иво ван Хове со спектаклем "Тайная сила" по роману Луи Куперуса. И впервые в программе — работа кубинской труппы "Компания Акоста Данца", которая представит вечер одноактных балетов", — пояснил гендиректор Чеховского фестиваля.

Комише опер

Временный поверенный в делах ФРГ в России Андреас Майтцнер подчеренул, что приглашение открыть Международный чеховский фестиваль немецким театром "Комише опер" "было настоящим жестом".

"Мы с удовольствием эту инициативу подхватили и внесли свой вклад для того, чтобы выступление театра было настоящим и внесло немецкий акцент в программу чеховского фестиваля. Мы благодарим за это предложение руководство чеховского фестиваля и считаем, что это предложение — показатель того, насколько тесные отношения между нашими странами, насколько добрые традиции связывают наши страны уже столетия в области литературы, музыки и вообще в области культуры", — сказал он.

Майтцнер обратил внимание на то, что недавно исполнилось 25 лет договорным взаимоотношениям Москвы и Берлина, а также выразил надежду, что эти гастроли "станут выражением той дружбы, которая связывает Россию и Германию".

Столетие Любимова

Фестиваль имени Чехова выступил инициатором создания и продюсером театрального проекта, посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова. Спектакль будет ставить известнейший в мире режиссер Анатолий Васильев, который остановился на повести Хемингуэя "Старик и море". Премьера состоится в конце июля.

"Лучшей памятью, когда в честь творца создается спектакль, тем более таким известным режиссером как Анатолий Васильев. Это всегда событие, надеюсь, так будет и на этот раз", — подчеркнул в связи с этим Кибовский.

Разнообразная программа

По словам Валерия Шадрина, программа нынешнего юбилейного фестиваля очень разнообразна и интересна, и каждый найдет себе спектакль по вкусу. Цены на билеты даже ниже, чем в некоторых столичных театрах — от 300-500 до 6 тысяч рублей.

"Мы выдержали этот 25-летний театральный марафон, в рамках которого старались показать самые значительные работы ведущих мастеров мирового театра. Мы заполнили тот пробел, который существовал в советское время и дали возможность любителям сценического искусства познакомиться с традиционными постановками крупных театров мира и с работами молодых талантливых режиссеров. Чеховский фестиваль внес свою лепту в общемировой театральный процесс, став одним из крупнейших мировых театральных форумов", — сказал Шадрин РИА Новости.

По традиции в программу фестиваля включен спектакль, ставший победителем Молодежного театрального форума стран СНГ, Балтии и Грузии. В этом году это работа "Чистый разум/Укуси меня" компании Nii и Нового театра Тарту (Эстония).