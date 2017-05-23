Пять фильмов в рамках проекта Global russians представили в Канне

КАНН, 22 мая – РИА Новости. Фильмы о случайной славе, секретных полетах в космос, коровах в многоэтажках, а также черную комедию с Александром Палем представили в Канне в рамках проекта Global russians.

В рамках проекта жюри Роскино отобрало пять фильмов из более чем 170 короткометражек молодых режиссеров. Как отметил на презентации один из членов жюри, кинокритик Денис Рузаев, главными критериями отбора были цельность и содержательность короткометражек, а также их ироничность и остроумность. Презентация прошла в российском павильоне в рамках международного кинорынка при поддержке "Аэрофлот – российские авиалинии".

"История возникновения фильма "Первый" связана с газетной вырезкой, в которой говорилось, что до Гагарина были секретные полеты в космос. Дальше мы стали развивать эту тему, возник сюжет, что в 1961 году одинокая девушка находит астронавта после неудачного приземления", — рассказал режиссер Ладо Кватания.

В свою очередь режиссер фильма "Склероз" Галина Шиян отметила, что идея фильма длиной всего в одну минуту возникла на сборище поэтов, которые читали свои стихи. "В короткометражке я хотела показать, что сейчас практически любой может случайно стать звездой", — пояснила она.

В короткометражке "Молоко" Дарья Власова изучала тему "современного общества и как оно существует на стыке смешного и лаконичного", а актриса Ольга Дибцева дебютировала как режиссер с черной комедией "Добрый день", в которой снялся Александр Паль.

"Это мой дебют, я актриса, но мне всегда хотелось чего-то большего. Сейчас все мэтры говорят — если хочешь снимать кино, то иди и снимай. Я написала сама историю, позвала знакомых и друзей, актеров, все согласились. Снимала я у себя дома в подъезде, за два дня мы все сняли", — рассказала Дибцева.

Петр Антохин в свою очередь снял комедийную историю про встречу с бывшей девушкой. Большинство режиссеров признались, что снимали без оглядки на международный рынок, их истории сделаны с нацеленностью про Россию. При этом разброс бюджета короткометражек большой – от менее чем тысячи рублей до 15 тысяч долларов.