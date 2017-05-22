Пушкинский музей откроют для бесплатного посещения 31 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все желающие смогут посетить главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков бесплатно в день рождения музея 31 мая, говорится в сообщении музея.

В среду 31 мая исполняется 105 лет со дня открытия музея изобразительных искусств имени Пушкина.

"В этот день музей будет не только принимать поздравления, но и дарить подарки – 31 мая для всех посетителей вход в Главное здание и в Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будет осуществляться по бесплатным билетам", — отмечается в сообщении музея.

Специально для празднования дизайнер Мария Шахова подготовила коллекцию платков с изображением фрагментов потолочной росписи Главного здания музея, бренд Heart of Moscow выпустил памятные значки по мотивам картин импрессионистов и старых мастеров, а "Парфюмерный дом моды" создал аромат "105".

В пресс-службе музея уточнили, что 25 мая в Мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится концерт "Французские и итальянские любовные мадригалы XVI и XVII столетий". Кроме того, в Парке Горького будет работать выставка архивных фотографий, рассказывающих об истории музея и его сотрудников, среди которых немало выдающихся деятелей науки и культуры.