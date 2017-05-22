Добро пожаловать в "Твин Пикс": вышли новые эпизоды культового сериала

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. Состоялась премьера нового сезона сериала "Твин Пикс", снятого Дэвидом Линчем. Его создатели приняли решение показать сразу четыре эпизода.

"Прислушайтесь к звукам, оно уже в нашем доме", — сказал Великан. Это предупреждение, оно же — приглашение. Добро пожаловать в новый сезон "Твин Пикс" — он уже на наших экранах. Хотите чашечку чертовски хорошего кофе?

Много лет назад агент Купер услышал от Лоры Палмер в Черном Вигваме о встрече через 25 лет. Срок подходил к концу, но от Дэвида Линча вестей не было. Когда же режиссер объявил о работе над продолжением сериала, фанаты ликовали недолго. Спустя год Линч ушел из проекта, сославшись на нехватку средств на сценарную работу. Видимо, это был метод давления на телеканал Showtime, для которого снимался сериал. Если да, то подействовало — режиссер вернулся и снял все 18 эпизодов.

© AP Photo / Dan Steinberg Режиссер и исполнительный продюсер нового сезона сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч © AP Photo / Dan Steinberg Режиссер и исполнительный продюсер нового сезона сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч

Этим решением Дэвид Линч в очередной раз подтвердил звание абсолютно бесстрашного режиссера. Снимать продолжение "Твин Пикса", сериала-эталона, изменившего в свое время телеиндустрию, — опасно.

Поклонникам, возможно, хотелось бы, чтобы "Твин Пикс" навсегда остался статичным, не подчинялся техническому прогрессу и политическим перестановкам, оставался вне времени и моды. Но в первом же эпизоде нового сезона Линч говорит: и не надейтесь, ребята.

Возможно, в начале просмотра кто-то воскликнет: "Это не "Твин Пикс"!" И возможно, даже обидится на Дэвида Линча. Главное — не останавливаться и продолжить просмотр. Тогда становится ясно, почему режиссер настоял на том, чтобы показать в день премьеры сразу четыре эпизода.

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин пикс"

Новый "Твин Пикс" — как снимок на Polaroid, на котором изображение проявляется постепенно, сначала в общих чертах. Фотографии нужно время. Сериалу тоже.

Режиссер знакомит зрителя с новыми героями, которые куда-то идут, что-то делают и, кажется, бессмысленно тратят время. Вот, например, старик и его трейлер в лесной глуши. Все экранное время он разбирает коробки с лопатами. Зачем? Ничего не понятно. Но именно эти слова — ничего не понятно — Линч превратил в свой творческий метод. Его за это и любят. Так что ждать от этого режиссера четких ответов на вопросы просто нелепо.

© AP Photo / Steve Cohn/Invision for Showtime Кадр из сериала "Твин Пикс" © AP Photo / Steve Cohn/Invision for Showtime Кадр из сериала "Твин Пикс"

Галлюцинации, сны, предчувствия, память — границы между ними условны, напоминает нам Линч. В новом "Твин Пиксе" это чувствуется особенно остро.

Режиссер отказался от линейного повествования, ввел множество параллельно развивающихся сюжетов, увеличив при этом пространство сериала.

Старый "Твин Пикс" был закрытой системой. Сюжет разворачивался в городе и его окрестностях. И даже Черный Вигвам прятал все то, что находится за красными шторами. В продолжении появляются новые локации: Южная Дакота, Нью-Йорк и Лас-Вегас.

Отдельно следует сказать про музыку: Дэвид Линч и его бессменный композитор Анджело Бадаламенти постарались на славу. Скрежет, шумы и гул — это симфония, которая превосходно манипулирует чувствами зрителя и создает ощущение тревоги.

Продолжение "Твин Пикса" по-прежнему наполнено разными загадками. К сентябрю, когда будет показан финальный эпизод, часть ответов будет найдена. Агенты ФБР вместе с начальником в исполнении самого Дэвида Линча пытаются разгадать шифр, закодированный в шести уликах: двух эротических фото, снимке ребенка, оружии, плоскогубцах и банке с фасолью. Зрителям придется потрудиться над этим пазлом вместе с ними.

Новые серии уже доступны в официальных онлайн-кинотеатрах. Российская телепремьера состоится 22 мая в 23:00.