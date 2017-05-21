Шнуров прокомментировал возможность участия в Евровидении

РИГА, 21 мая – РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в Евровидении и вообще не видит смысла в этом конкурсе. Об этом он сказал в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

"Евровидение — не моя игра. Я в этот странный вид спорта состязание песнями не играю. Не мое призвание. Вообще не понимаю, для чего это и что это. Шоу просто раскачали и раздули, потому что соревновательный мотив сейчас превалирует. Фактически, сублимация военных действий", — заявил музыкант.

Ранее в ряде СМИ выдвигались предложения отправить в качестве представителя России на Евровидение группу "Ленинград". Сам Шнуров в начале мая заявил, что Евровидение переоценивают и его значимость "сильно раздута". При этом музыкант заметил, что этот конкурс — "не его игра". "Я, вообще, теннисист, а это — футбол", — добавил он.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.