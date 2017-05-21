Картины Левитана, похищенные в 2014 году, вернули в музей художника в Плесе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пять картин Исаака Левитана, похищенные в 2014 году, возвращены в музей художника в Ивановской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин — "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность". В 2016 году подозреваемые в краже картин были задержаны в Подмосковье. У них были обнаружены похищенные полотна, стоимость которых оценивается в 77 миллионов рублей.

"Пять картин Исааака Левитана, похищенные в 2014 году преступниками и найденные сотрудниками полиции, сегодня официально переданы сотрудникам плёсского музея художника", — сказала Волк.

Начальник управления МВД России по Ивановской области Андрей Лузин в воскресенье передал свидетельство о передаче картин сотрудникам музея Левитана. Министерство культуры РФ направило благодарственные письма полицейским, расследовавшим кражу полотен, заключила Волк.