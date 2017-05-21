"Акт вандализма" с картиной в ходе "Ночи в музее" был частью перформанса

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Картина, которую якобы изрисовали краской в центре дизайна Artplay в рамках московской "Ночи в музее", была написана специально для перформанса, реальных произведений искусства не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в рамках акции "Ночь в музее", которая проходила в субботу вечером, неизвестный мужчина изрисовал краской одну из картин в московском центре дизайна.

"Акт вандализма" был перформансом, который устроило одно иммерсивное шоу с целью прорекламировать себя. Картина была нарисована специально для этого перформанса. Ни одно реальное произведение искусства не пострадало", — сообщили в пресс-службе Artplay.