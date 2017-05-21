В Каннах представили рекламные ролики о Москве

КАНН, 20 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Ролики, которые рекламируют Москву и приглашают кинематографистов со всего света приезжать в российскую столицу и снимать фильмы, продемонстрировали иностранной публике в Каннах.

Один ролик был посвящен фильму легендарного советского режиссера Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", второй демонстрировал кинематографические возможности города. Ролики создаются московской кинокомиссией.

"Это один из тех роликов, которые уже появляются в российских кинотеатрах. Он посвящен известному фильму Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", который был об отстроенной после войны Москве", — сказал замглавы департамента культуры столица Владимир Филиппов журналистам в субботу на презентации в российском павильоне.

При этом глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов отметил, что его любимый момент в ролике, когда молодая девушка идет по улицам столицы под летним дождем. "О чем это говорит? Что Москва — чистый город с потрясающе комфортной атмосферой", — подчеркнул он.

По словам Филиппова, кинокомиссия помогает снимать кино под ключ, то есть не нужно бегать по тридцати разным инстанциям, достаточно обратиться в кинокомиссию и получить весь объем необходимых разрешений, виз, согласования киносъемок и дорожных перекрытий по минимальным ценам. При этом в настоящее время департамент разрабатывает стандарт оказания госуслуги по согласованию съемок, чтобы органы власти были четко ограничены временными рамками. Поддержку будут оказывать и молодым режиссерам и дебютантам.