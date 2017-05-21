В Каннах представили рекламные ролики о Москве

КАНН, 20 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Ролики, которые рекламируют Москву и приглашают кинематографистов со всего света приезжать в российскую столицу и снимать фильмы, продемонстрировали иностранной публике в Каннах.
"Это один из тех роликов, которые уже появляются в российских кинотеатрах. Он посвящен известному фильму Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", который был об отстроенной после войны Москве", — сказал замглавы департамента культуры столица Владимир Филиппов журналистам в субботу на презентации в российском павильоне.
По словам Филиппова, кинокомиссия помогает снимать кино под ключ, то есть не нужно бегать по тридцати разным инстанциям, достаточно обратиться в кинокомиссию и получить весь объем необходимых разрешений, виз, согласования киносъемок и дорожных перекрытий по минимальным ценам. При этом в настоящее время департамент разрабатывает стандарт оказания госуслуги по согласованию съемок, чтобы органы власти были четко ограничены временными рамками. Поддержку будут оказывать и молодым режиссерам и дебютантам.