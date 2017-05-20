Писатель Алексей Иванов стал лауреатом Платоновской премии в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 20 мая — РИА Новости. Писатель Алексей Иванов стал лауреатом Платоновской премии, которая вручается на фестивале в Воронеже памяти литератора Андрея Платонова, сообщает правительство региона.

Платоновская премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за "значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций". В субботу, 20 мая, губернатор области Алексей Гордеев провел заседание совета по присуждению Платоновской премии.

"На рассмотрение совета было представлено шесть претендентов, работающих в сфере литературы, театра и кино. В ходе дискуссии члены совета определили лауреата Платоновской премии. Им стал российский писатель и сценарист Алексей Иванов", — говорится в сообщении.

Как отмечает областное правительство, награду Иванову присудили "за открытие сокровенных тайн отечественной истории". Вручение премии состоится в июне — в дни проведения международного Платоновского фестиваля искусств.

Алексей Иванов является автором романов "Географ глобус пропил", "Сердце Пармы", ряда сценариев для фильмов. Произведения Иванова включены в программу по современной литературе для вузов. По его произведениям написано более сотни научных работ и пять диссертаций. Романы переведены на сербский, голландский, французский и китайский языки.

Платоновская премия учреждена в 2011 году. Первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году — Лев Додин, художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России. В 2013 году жюри отдало предпочтение Михаилу Плетневу — пианисту, композитору, дирижеру, народному артисту РФ. В 2014 году лауреатом премии стал российский художник-мультипликатор Александр Петров. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов, в 2016 году — кинорежиссер Александр Сокуров.

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