Каннский фестиваль набирает обороты: толпы народа и знаменитости на улицах

КАНН, 20 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. На четвертый день юбилейного Каннского фестиваля очереди на кинопоказы увеличиваются в геометрической прогрессии, а на улицах невозможно протолкнуться, что не мешает знаменитостям гулять по ним во фраках и вечерних платьях. Зрители успели посмотреть пять фильмов основного конкурса, включая "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
Очереди на досмотр
Из-за этого практически все кинопоказы задерживают на десять, а то и на пятнадцать минут, что для фестиваля, где все распланировано и идет как по часам, очень необычно.
Знаменитости на улицах
Несмотря на это, не стоит терять надежду встретить какую-нибудь знаменитость, например, по пути в туалет. Так, в первые дни киносмотра по улочкам прогуливалась актриса Джулиана Мур, которая приехала в Канн с фильмом "Изумленный", а во Дворце фестивалей глава жюри конкурса "Особый взгляд" Ума Турман прокатилась вместе со всеми на эскалаторе в длинном белом платье.
Также на улицах был замечен и французский писатель Фредерик Бегбедер, который недавно приезжал в Москву, чтобы представить фильм "Идеаль". Он невозмутимо прогуливался в черном смокинге под палящим солнцем, пока перед ним бежала толпа журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами.
Плоть и песок
На входе в авиационный ангар с рассыпанным по полу песком посетителям выдают VR-шлем и рюкзак. Надев шлем, вы оказываетесь в мексиканской пустыне Сонора на закате. Вскоре на горизонте появляются люди, которые при ближайшем рассмотрении оказываются иммигрантами — усталые и спотыкающиеся, несущие своих детей через пустыню и мрак. Вдруг в небе возникает вертолет пограничной полиции, которая приказывает иммигрантам остановиться и сдаться. Очередная попытка пересечь границу Мексики и США не удается. Инсталляция проработает в рамках фестиваля до 28 мая, а потом будет перевезена в музей Fondazione Prada в Милане.
Инсталляция является невероятно актуальной, особенно на фоне участившихся задержаний нелегальных мигрантов в США. Так, по данным иммиграционной и таможенной полиции США, число задержаний мигрантов за нелегальный въезд в страну возросло на 150% — с начала года ведомство задержало более 10 тысяч человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было около четырех тысяч. Не стоит забывать и об обещании нового президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.