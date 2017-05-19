Recycle Group: художники из Краснодара, покорившие Европу и Америку

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Художники из Краснодара Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, работающие вместе как Recycle Group, представили Россию на 57-й Венецианской биеннале современного искусства — самой известной и престижной мировой художественной выставке. Их проект Blocked Content ("Заблокированный контент") стал частью выставки павильона России в садах биеннале.

Один из участников дуэта Андрей Блохин рассказал Анне Кочаровой о том, зачем современному художнику 3D-принтеры и чем полезна вторичная переработка материалов.

"Первый проект совместно мы сделали в 2008 году. Recycle переводится как переработка. Мы так назвали выставку, потому что использовали в работе материалы, которые поддаются вторичной переработке.

Со временем это название стало для нас смысловым: мы берем какие-то идеи, трансформируем их, переосмысливаем. И по-прежнему используем в своей работе материалы, которые можно перерабатывать.

© Фото предоставлено Recycle Group Recycle Group, Андрей Блохин и Георгий Кузнецов © Фото предоставлено Recycle Group Recycle Group, Андрей Блохин и Георгий Кузнецов

Постепенно мы начали выставляться в разных московских галереях. С 2012 года появились выставки в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Поле деятельности и география расширились.

Сначала наши работы брали на международные групповые выставки. Первый "сольный" проект мы сделали во Франции, в Париже. На Венецианской биеннале мы выставлялись уже несколько раз — в 2011-м и 2013 году. На прошлой биеннале делали проект в церкви Святого Антонина. Это барочная церковь, в которой свои условия, взгляды на архитектуру, пространство. Идея нашей выставки была связана с религией.

© Фото предоставлено Recycle Group Работы Recycle Group © Фото предоставлено Recycle Group Работы Recycle Group

Сейчас мы живем по большей части в самолетах. У нас есть две студии — одна в Краснодаре, другая во Франции. Выставку Blocked Content ("Заблокированный контент") для павильона России в Венеции мы создавали у себя в Краснодаре.

Технологии всегда были вовлечены в искусство. И мы все время экспериментируем. На этой выставке мы используем новые технологии: 3D-печать и специальное приложение, которое позволяет увидеть дополненную реальность.

Мы создавали эскизы, потом трансформировали в 3D-модели, затем печатали фрагменты на 3D-принтере и уже потом соединяли и красили.

Мы впервые использовали 3D-принтеры, и мне пришлось неделю разбираться с тем, как они работают, как самостоятельно их настроить. Впервые в масштабах павильона мы использовали приложение, которое позволяет увидеть наши скульптуры с эффектом "тепловизора".

Это приложение работает не только на выставке, но и в городе — здесь, в Венеции. У нас по городу есть восемь точек, где человек, используя это приложение, может увидеть дополненную реальность.

Это приложение дает нам новое пространство для деятельности, еще одно измерение, в котором можно что-то рассказывать и показывать. Изначально мы хотели сделать пространство, где художник независим ни от кого. Нам нравится ощущение свободы, которое дарит это виртуальное пространство.

© Фото предоставлено Recycle Group Recycle Group, Андрей Блохин и Георгий Кузнецов © Фото предоставлено Recycle Group Recycle Group, Андрей Блохин и Георгий Кузнецов

Следующий проект с дополненной реальностью у нас будет в июне в Москве, в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Там мы тоже будем использовать эту технологию. Наши работы будут разбросаны по основной экспозиции, встроены в контекст. Это будет интервенция. Когда ты выставляешься рядом с историческими работами, зрителям легче "считывать" идеи, которые ты закладываешь. Искусство прежде всего задает зрителю вопросы".