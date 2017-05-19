Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около половины россиян (52%) несколько лет не ходили в музеи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Десятая часть респондентов (11%) никогда не была в музеях, 10% ходили на выставки в последние 2-3 месяца. При этом 16% опрошенных россиян в последний раз были в музее один-два года назад.

Абсолютное большинство бывавших в музеях россиян (85%) сказали, что хотели бы чаще посещать выставки и похожие мероприятия. Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных, а 1% не смог ответить на вопрос социологов.

Почти две трети россиян (64%) слышали о международной акции "Ночь музеев", которая пройдет с 20 на 21 мая. Впервые планируют поучаствовать 13% россиян, для 7% это будет не первый раз, 6% раньше участвовало, но в этом году не будет, а 38% слышали об акции, но никогда не участвовали и в этом году не планируют.

По словам директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой, акция "Ночь музеев" с каждым годом набирает обороты и стала уже привычным и ожидаемым событием для многих россиян. При нынешнем темпе жизни акция выступает дополнительным стимулом для посещения музеев и выставок теми, кто длительное время откладывал такой визит.

Для проведения опроса социологи обзвонили 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.