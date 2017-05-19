Театральные премьеры июня: "Снегурочка" и "Души"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Наталия Курова. Июнь станет в России месяцем фестивальных премьер в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова в Москве и "Звезд Белых ночей" в Петербурге, на сцене Большого театра состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Снегурочка", а "Мастерская Фоменко" выпустит обещанный в мае спектакль "Души".

Большой театр

На исторической сцене Большого театра 15 июня состоится премьера оперы Римского-Корсакова "Снегурочка". Автор либретто, созданного по одноименной пьесе русского классика Александра Островского — сам композитор. В создании постановки участвуют руководитель оперы Большого театра и главный дирижер Туган Сохиев, режиссер Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев, главный хормейстер Валерий Борисов.

"Музыка в моей "Снегурочке" удивительная, я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю поэзию русского языческого культа в этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героине сказки", — писал Островский.

В воскресенье 11 июня в Большом театре состоится открытие Московского международного конкурса артистов балета и хореографов. В этот вечер пройдет гала-концерт артистов балета.

Для участия в конкурсе допущено 230 участников, представителей 17 стран мира. Жюри возглавит выдающийся хореограф Юрий Григорович. От России в состав жюри войдут прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова, руководитель балета Мариинского театра Юрий Фатеев, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, ректор Московской академии хореографии Мария Леонова.

Конкурс проходит в три тура: 12-13 июня — первый тур, 15 — 16 июня — второй, 17 июня — конкурс хореографов. 19 июня — третий тур и 20-го — награждение победителей и гала-концерт.

Мариинский театр

Главным событием в "Мариинке" станет юбилейный ХХY международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", который начнется 26 мая и продлится до 23 июля. В рамках фестиваля состоится около 200 выступлений с участием звезд мировой сцены.

В театре пройдет петербургская премьера оперы "Король шахмат" Александра Чайковского. Поклонников балета ждут премьеры "Ярославна" Бориса Тищенко в хореографии Владимира Варнавы и "Времена года" на музыку Макса Рихтера по мотивам цикла Антонио Вивальди в постановки Ильи Живого.

В день рождения композитора Игоря Стравинского 17 июня в честь его 135-летия на всех сценических площадках Мариинского театра будет звучать только музыка Стравинского.

Особое событие ждет зрителей 18 июня — премьера оперы "Адриана Лекуврер" в режиссуре Изабель Парсьо-Пьери при участии Анны Нетребко, Владислава Сулимского и Юсифа Эйвазова. Постановка станет первым обращением к опере Чилеа для Мариинского театра, Валерия Гергиева и Анны Нетребко.

На фестивале "Звезды белых ночей" будут звучать голоса мировых оперных звезд, в числе которых Пласидо Доминго, Мария Гулегина, Екатерина Семенчук, Ферруччо Фурланетто, Эва-Мария Вестбрук, Альбина Шагимуратова.

Театр "Геликон-опера"

В первый день лета в московском театре "Геликон-опера" состоится мировая премьера оперы Александра Маноцкова "Чаадский" в постановке известного режиссера Кирилла Серебренникова, который также выступил и в качестве художника по костюмам. Автор идеи — известный художник и продюсер Павел Каплевич. Музыкальный руководитель и дирижер Феликс Коробов, сценограф Алексей Трегубов.

Не случайно название оперы созвучно главному герою знаменитой комедии Грибоедова "Горе от ума" — Чаадский — Чацкий — Чаадаев.

"Мой Чаадский — синтезированный персонаж. В комедии Грибоедова не только он сам был прототипом своего героя — автор имел в виду и Петра Яковлевича Чаадаева, — сказал накануне премьеры Маноцков. — И этот анекдот о том, что человека сочли сумасшедшим, взят из жизни. Чаадаева объявили сумасшедшим, когда он написал свои "Философские письма".

По словам композитора, в опере использованы и другие литературные первоисточники — последний монолог из "Записок сумасшедшего" Гоголя, персидская поэзия.

"Мой персонаж Чаадский действительно сходит с ума, по-настоящему. Но этого никто не понимает, и сумасшедшим его объявляют по совершенно другому поводу", — подчеркнул Маноцков.

При создании оперы композитор использовал темы грибоедовских вальсов, которые вплетены в музыкальную ткань спектакля на протяжении всего действия.

Мастерская Петра Фоменко

Мастерская Фоменко выпустит обещанный в мае спектакль "Души" по произведениям Гоголя. Премьера состоится 5 июня.

Режиссер Федор Малышев обратился к такому редкому в театре жанру, как "карнавальная мениппея". По словам философа и культуролога Михаила Бахтина, это "журналистский жанр древности, остро откликающийся на идеологическую злобу дня".

Под звуки оркестра "Невский проспект" в карнавальном калейдоскопе в спектакле куражатся, как мелкие бесы, гоголевские персонажи. Панночка с ее мертвой хваткой, скорбящий по утерянному носу коллежский асессор Ковалев, дубинноголовая Коробочка, сладкоречивый до тошноты Манилов и Чичиков со своей мечтой о собственном капитале…

Карнавальная мениппея — это и балаган, и эксцентрика, сатира и поиск истины оказываются в постановке Малышева в художественном единстве.

Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Владислав Фролов, художник по костюмам Павел Каплевич, хореограф Николай Кукушкин. В спектакле заняты Дмитрий Захаров, Полина Агуреева, Мария Андреева, Евгений Цыганов.

Театр имени Ермоловой

Московский театр имени Ермоловой открывает лето необычным проектом — "Кино на сцене", в рамках которого планируется проводить чтение сценариев любимейших отечественных фильмов звездами современного кино и театра. Художественный руководитель проекта Олег Меньшиков.

Первым номером в этом проекте будут легендарные "Покровские ворота" Михаила Козакова, фильм, работа в котором сделала Олега Меньшикова всесоюзной звездой.

Заново исполнят сценарий фильма "Покровские ворота" Олег Меньшиков, Анна Ардова, Михаил Ефремов, Кристина Асмус, Александр Петров, Дарья Мельникова.

Гоголь-центр

Театр "Гоголь-центр" представит спектакль "Мне 30 лет". Автор — музыкант, сценарист и креативный директор фестиваля "Пикник Афиши" Василий Зоркий. Премьера состоится 6 и 7 июня.

Спектакль "Мне 30 лет" основан на колонках "Неизвестный гражданин", которые Василий писал с 2014 по 2016 год для сайта The Village. Тексты — это размышление о жизни человека на рубеже третьего десятка в современной Москве. О себе, друзьях, любви, работе, о том, что вообще происходит вокруг.

"Мне 30 лет" — это в каком-то смысле спектакль о конце хипстерской эпохи, — сказал РИА Новости Зоркий. — О разочаровании и потере себя во всем креативном, харизматичном, и о том, как с возрастом ты начинаешь задумываться о том, что действительно важно — как ты живешь, как общаешься с людьми, где работаешь и что все это значит? Это спектакль о человеке, который проходит через кризис самоопределения в Москве 2017 года".

ХIII Чеховский театральный фестиваль

Международный театральный фестиваль имени Чехова, которому в этом году исполняется 25 лет, пройдет в Москве с 24 мая по 20 июля. В программе 22 спектакля разных жанров из 15 стран. Откроет фестиваль театр Комише опер из Берлина, который приезжает в Москву после большого перерыва, спектаклем "Волшебная флейта" Моцарта.

Обширную программу представят театры Франции: "Комеди Франсез", театр де ля Виль, Театр "Буфф дю Нор". В июньской части фестиваля свои спектакли представят хорошо знакомые и любимые российским зрителем Филипп Жанти ("Внутренние пейзажи", с 5 по 9 июня) и внук Чарли Чаплина Джеймс Тьере ("Лягушка была права", с 26 по 30 июня). Знаменитый "Комеди Франсез" покажет романтическую драму Гюго "Лукреция Борджиа", а театр "Буфф дю Нор" — спектакль "Поле битвы" — сценическую адаптацию и постановку Питера Брука и Мари Элен Этьен.

Великобританию представит давний друг России и фестиваля режиссер Деклан Доннелан, который привозит свой спектакль "Зимняя сказка" Шекспира (с 4 по 6 июня). Также Великобританию представят три танцевальных работы. Из них одну — "4х4 Эфемерная архитектура" компании "Гандини Джагглинг" — можно будет увидеть 1 и 2 июня.

Приедут в Москву и театры из США и Канады. В июне можно будет увидеть спектакль "Перрон №3" — оригинальную версию по мотивам чеховской пьесы "Три сестры" театра Мувмент Базар из Лос-Анджелеса (19 и 20 июня). Канаду представит работа Робера Лепажа "887", которую покажут в июле.

Поклонники танго 1 и 2 июня смогут посмотреть работу уже известной москвичам компании из Аргентины — "Танго Ментрополис Данс Компани, которая представит "Танго-шоу" в двух частях: "Лорка Танго" по мотивам трагедии Лорки "Кровавая свадьба" и "Сюита Тройло" на музыку Астора Пьяцоллы.

Московская консерватория

В начале июня – 5 числа — в Большом зале консерватории состоится "Гершвин-гала" в связи с 80-летием смерти композитора. Это концерт-посвящение Гершвину — основоположнику американской классической музыки, автору первой национальной оперы "Порги и Бесс", композитору, который ввел джазовые интонации в классическую музыку, и первым вывел джаз на академическую сцену.

В концерте принимают участие молодые американские музыканты и вокалисты — Мишель Брэдли (сопрано), Сидни Аутлоу (баритон), Кэти Махан (фортепиано). В вечере принимает участие Центральный оркестр Министерства обороны, за дирижерским пультом американец Марк Мандарано.

В программу включены все музыкальные жанры, в которых работал Гершвин. Прозвучат симфоническая поэма "Американец в Париже" и "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром, а также его известный Summertime. В программе — арии и дуэты из оперы "Порги и Бесс".

По завещанию композитора опера должна исполняться только темнокожими певцами. В концерте они прозвучат в исполнении афроамериканских оперных звезд Сидни Аутлоу и Мишель Брэдли. Концерты-посвящения Гершвину пройдут в нескольких российских городах — Москве, Калининграде, Рязани, Владимире.

С 13 по 29 июня в Большом зале консерватории пройдет юбилейный органный марафон. Слушатели смогут насладиться великолепием отреставрированного органа и оценить мастерство органистов Московской консерватории.

Российский национальный оркестр

Российский национальный оркестр (РНО) завершает сезон 5 июня. Оркестр выступит в Концертном зале имени Чайковского с изящной программой с "французским акцентом", которая запомнится и начинающим меломанам, и искушенным слушателям.

Связующей нитью программы станут концерты Шопена — две жемчужины фортепианной лирики, созданные 20-летним композитором почти одновременно и обозначившие "границу" в жизни Шопена, который покинул родину и навсегда остался в Париже.

Исполнение таких концертов в один вечер — не простая задача для пианиста, требующая от исполнителя и блестящей техники, и эмоциональной концентрации. Солировать будет в этот вечер один из самых талантливых представителей русской фортепианной школы Алексей Володин. Виртуоз, эксклюзивный артист "Стейнвей", он известен как тонкий лирик. Диск с его интерпретацией музыки Шопена был удостоен награды Choc de Classica и "пяти звезд" от журнала Diapason.

В этот вечер также будут исполнены увертюры к двум комическим операм, созданным в Париже — "Путешествие в Реймс" Россини и "Беатриче и Бенедикт" Берлиоза.

За дирижерским пультом РНО — Александр Ведерников, блестяще владеющий и оперным, и симфоническим репертуаром.