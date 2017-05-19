"Всегда готов!": о чем жалеют последние советские пионеры

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Красный галстук, торжественная клятва перед лицом своих товарищей и клич "Всегда готов!" — 19 мая 1922 года в СССР появилась Всесоюзная пионерская организация. В ряды юных ленинцев принимали в третьем классе, когда детям было по 9-10 лет. В 1991-м эта традиция прервалась, организацию распустили, а День пионера перестал быть государственным праздником. В годовщину 95-летия основания организации последнее поколение советских пионеров вспоминает о том, что этот день значил для них.

Илья Казаков, вступил в пионеры в 1980 году

Вступление в пионеры было связано с обидой, потому что я вступал в первую очередь, и нам сказали, что в связи с какой-то загвоздкой первую очередь будут принимать в пионеры в Музее имени Калинина, а следующую — в музее Ленина. У меня это вызвало какой-то детский шок: я не понимал, как Калинин может оказаться старше Ленина. Подробности мероприятия я плохо помню, это было очень торжественно, надо было выучить клятву пионера. Волнение, подготовка и какое-то ощущение советского праздника — вроде демонстрации. Это была очень четкая эволюционная цепь советского человека — октябренок, пионер, комсомолец, коммунист — и каждое звено нужно было покорить в определенном возрасте. Люди, которых принимали в третью очередь, считались отстающими в глазах самих детей. Во что бы то ни стало надо было в первую или вторую очередь попасть, чтобы чувствовать себя полноценным советским ребенком. Особой идеологии в этом не было — это было не более чем испытание соревновательное, которое очень хорошо стимулировало.

Екатерина Новикова, вступила в пионеры в 1989 году

Не попасть в пионеры боялись не только двоечники, но и отличники, потому что можно было проколоться на самых незначительных вещах вроде не возвращенной вовремя библиотечной книги. Естественно, все мы заучивали клятву пионера: я не помню сейчас ни строчки, но тогда мы ее знали назубок. Принимали нас в пионеры в Музыкальном театре имени Натальи Сац. Все были одеты в белые рубашки, девочки — в синих юбках, мальчики — в синих брюках. Принесли с собой тщательнейшим образом отглаженные галстуки, все говорили: "Это я стоял с утра гладил" — но понятно, что гладили бабушки, которые в четыре утра ради этого встали. Дети постарше — пятиклассники или шестиклассники — надевали на нас эти галстуки. Я особенно гордилась тем, что на меня надела галстук моя учительница: то есть совсем высокая честь была оказана, что сама учительница приобщает меня к священному званию пионера. Ходили слухи о том, что гладить галстук нужно каждое утро, но уже через месяц они превращались просто в тряпочки — скомканные и пережеванные. Хотя у самых ответственных отличников они действительно были отглажены, но не у меня. Отдельная была история научиться завязывать галстук, чтобы получился красивый узелок. Это тоже была специальная процедура.

Сергей, вступил в пионеры в 1989 году

Когда принимали в пионеры, главными эмоциями были радость и гордость. В то время не быть пионером означало быть своего рода изгоем, поэтому пионерами стремились стать все, хотя каких-то конкретных ожиданий и размышлений, зачем это, у меня не было. Роспуск организации прошел для меня незаметно, самое яркое воспоминание — дети перестали носить галстуки. Особого разочарования не было, ведь из-за галстука было много проблем — даже в школу не пускали, если забыл его надеть.

Екатерина Нигматулина, должна была вступить в пионеры в 1991 году

В год, когда я должна была вступить в пионеры, их как раз распустили. Я очень хотела стать пионеркой, и для меня это была самая большая трагедия, что все отменили. Я была морально полностью готова к вступлению. Во-первых, у меня во дворе была подружка, которая была меня старше на пару лет. Она все время ходила с этим галстуком, и я думала: "Ну когда же я дорасту и буду тоже ходить с галстуком?". Вторая мотивация — это, конечно, советские фильмы типа "Гости из будущего", "Приключения электроника", где все были дружные, прекрасные. И третье: я, наверное, всегда была послушной отличницей, и мне казалось, что это очень престижно.