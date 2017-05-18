Бойкотировавший "Оскар" иранский режиссер получил приз киноакадемии в Канне

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Иранский режиссер Асгар Фархади получил приз кинопремии "Оскар" за лучший иностранный фильм на Каннском фестивале за картину "Коммивояжер", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс в четверг.

Приз Фархади вручили в рамках Каннского фестиваля после того, как режиссер бойкотировал церемонию награждения лауреатов кинопремии "Оскар" в феврале. Он объявил бойкот из-за того, что президент США Дональд Трамп предложил запретить въезд в страну гражданам из нескольких стран, в том числе Ирана.

В своей речи во время вручения награды Фархади отметил, что Канн — это место, "где культуры разговаривают друг с другом".