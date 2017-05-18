В Москве после реставрации открылся Дом-музей Цветаевой

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Дом-музей поэтессы Марины Цветаевой 18 мая открылся в Борисоглебском переулке в Москве после реставрации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

Дом-музей Цветаевой закрыли на ремонт в середине декабря прошлого года. По словам Собянина, в музее отреставрировали фасад и кровлю, сделали навигацию и увеличили пространство для выставок.

"Реставрация Дома-музея Марины Цветаевой – подарок города к Международному дню музеев. Спасибо всем, кто сохраняет наше культурное богатство", — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня после ремонта открылся Дом-музей М. Цветаевой. Отреставрировали фасад и кровлю, сделали навигацию. Стало больше места для выставок pic.twitter.com/wxuHFPkzPI — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 мая 2017 г.

В 2017 году отмечается 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. В начале ноября прошлого года руководитель Роспечати Михаил Сеславинский утвердил приказ о создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в честь этой даты. В честь юбилея поэтессы в России пройдет более 100 тематических мероприятий.