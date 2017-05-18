Умер рок-музыкант Крис Корнелл

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский музыкант Крис Корнелл скончался на 53-м году жизни, сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.

BREAKING: Chris Cornell, lead singer for rock bands Soundgarden and Audioslave, has died, his rep says — Fox News (@FoxNews) 18 мая 2017 г.

Корнелл родился в 1964 году в Сиэтле. В начале музыкальной карьеры выступал в качестве ударника, а в дальнейшем перешел на гитару и вокал. В 1984 году музыкант основал группу Soundgarden, которая стала одной из самых знаменитых групп "сиэтлской волны" – наряду с Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam. После распада коллектива Корнелл выпустил сольный альбом, а затем стал вокалистом группы Audioslave.

© AP Photo / Invision/ Barry Brecheisen Американский музыкант Крис Корнелл © AP Photo / Invision/ Barry Brecheisen Американский музыкант Крис Корнелл

Одной из наиболее известных песен музыканта стала "You know my name", которая послужила саундтреком к фильму "Казино Рояль". Композиция была номинирована на "Гремми" и премию "Спутник" Международной пресс-академии.