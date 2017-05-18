Журналисты на Каннском фестивале приняли аплодисментами фильм "Нелюбовь"

КАНН, 18 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Журналисты приняли фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля, аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома.

Предпремьерный показ для журналистов прошел в первый день фестиваля. Полностью заполненный зал Дебюсси более чем на тысячу мест во Дворце фестивалей после окончания картины зааплодировал. Премьера картины пройдет вечером в четверг.

В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.