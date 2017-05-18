В Благовещенске скончался народный художник России Александр Тихомиров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая — РИА Новости. В Благовещенске умер народный художник Российской Федерации Александр Тихомиров, в 1995 году он запатентовал новое направление в современной религиозной живописи — "оконопись", на старых оконных ставнях мастер темперой создавал религиозные сюжеты.

О смерти художника в среду местным СМИ сообщили его друзья, в марте мастеру исполнился 61 год, свое 60-летие он отметил выставкой в Париже, в ноябре в столице Франции "Оконопись" увидели в рамках проекта "Русь" — творческом синтезе Тихомирова и его супруги фотохудожницы Елены.

Работы Тихомирова находятся в музейных и частных коллекциях множества стран, в том числе Канады, Китая, США, Франции. Несколько выставок художника прошли в храме Христа Спасителя, в том числе в честь юбилея предыдущего патриарха Алексия II. Самой значимой для себя выставкой художник называл выставку в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Александр Евгеньевич является кавалером Ордена Дружбы, кавалером ордена Русской Православной Церкви Преподобного Андрея Рублева I степени. Он также является почетным директором музея Русского Искусства в Харбине, почетным членом Союза Художников Китая. В 2016 году художник получил благодарность президента России Владимира Путина "За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Сам Тихомиров называл свои работы "той же оконописью, только вне монастыря". Художник тайно крестился в студенчестве, в 1984 году он окончил "Строгановку" — московскую государственную художественную промышленную академию, отделение монументальной декоративной живописи, после чего переехал на Дальний Восток в Благовещенск. До оконописи художник создал несколько мозаичных панно, которые украшают известные здания Благовещенска.

Соболезнования родным и близким художника выразил губернатор Амурской области Александр Козлов. "Александр Евгеньевич создавал произведения искусства, которые понятны и близки каждому, для кого величие России – не просто слова. В его образах можно увидеть глубокую духовность, внутреннюю свободу и благородство. Эти работы – наше национальное достояние, которое амурчане будут бережно хранить, как и память об их авторе, отзывчивом, добром, обаятельном и невероятно талантливом человеке. Скорблю вместе с вами",- высказался Александр Козлов.