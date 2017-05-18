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Культура

Жизнь как кино: в прокат выходит "Танцовщик" о скандальном Сергее Полунине

09:0018.05.2017
(обновлено: 09:07 18.05.2017)
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© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016Кадр из фильма Танцовщик (2016)Кадр из фильма Танцовщик (2016)
© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Май в российском кинопрокате посвящен балету. За "Большим" Валерия Тодоровского в кинотеатрах стартует документальный балетный триллер "Танцовщик" американского режиссера Стивена Кантора. Его герой — 27-летний украинец Сергей Полунин, самый молодой премьер лондонского Королевского театра, сенсационно покинувший его по собственному желанию и уехавший танцевать в Россию. Премьера картины состоялась 15 мая в московском кинотеатре "Пионер" в рамках фестиваля "Бесценные города в кино", и ее лично представил сам Сергей Полунин.

Поскольку у талантливого Полунина получилось "всё и сразу", то "Танцовщик" — это не фильм о том, какой ценой достается главное место на сцене, но история о поиске себя и того, что действительно нужно именно тебе. 

На одной руке у него набит двуглавый орел, на другой — украинский трезубец и имя "Наташа" в честь российской балерины Натальи Осиповой. На его животе — коловрат, на спине — православный храм, на руке — латинский крест. На одном плече — Джокер из "Бэтмена", на другом — "бунтарь без причины" Джеймс Дин.

Вы наверняка видели его, даже если не сильно интересуетесь балетом. Снятый звездным американским фотографом Давидом ЛаШапелем в 2015-м клип на композицию Take Me to Church собрал в интернете почти 20 миллионов просмотров. Человек, добившийся к 19 годам того, о чем многие в своей жизни могут только мечтать — и бросивший все. Как? Ради чего? Этот вопрос — главная интрига фильма, которая выводит его за рамки привычного жанра кино о "жизни замечательных людей".

Если бы Полунин родился раньше лет на десять, то с ним вполне могло случиться все то, что происходит в "Большом" Тодоровского, где одаренный танцор или прорывается к звездам и сияет в главной партии, или застревает навсегда в кордебалете, ломается, падает, спивается в борделе.

Кадр из фильма Большой
© Предоставлено компанией Disney
Ваш билет на балет: фильм "Большой" Валерия Тодоровского
Но Полунин родился в 1990-м на юге Украины, и его семья — обычные русские провинциалы, совсем как в фильме Тодоровского —  смотрела уже не на Большой, а в противоположную сторону. Мир вдруг стал ближе. Предопределенное будущее распалась на сотни уникальных и непредсказуемых возможностей. 

В Лондоне его конкуренты были не так сильны, и он быстро оказался на голову лучше всех. Не найдя куда двигаться дальше, Полунин стал "плохим парнем" балетного мира, каких обожают поклонники и журналисты. Покрытый татуировками Полунин вел жизнь звезды рок-н-ролла: рекламировал топовые бренды, снимался у модных фотографов и пропускал репетиции, попадая в скандалы с бурными вечеринками и наркотиками. Эту жизнь он обрубил в один день, просто развернувшись по пути на очередную репетицию. 

© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)
© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016
Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)

Молодая, талантливая, обаятельная звезда, запутавшаяся в себе и отношениях с окружающими — вечный сюжет глянцевых изданий. "Я сделал все, что хотел, а теперь просто хочу нормальную жизнь", — говорит Полунин в фильме. И его трагедия в том, что он не знает и не может знать, что такое "нормальная жизнь".

В июле 2011 года в Лондоне от алкогольной интоксикации в возрасте 27 лет скончалась сверхпопулярная певица Эми Уайнхаус. В 2015-м вышел посвященный ей документальный фильм "Эми", получивший "Оскар". Он рассказал о жизни талантливой и очень молодой девушки, рядом с которой не нашлось того, кто смог бы провести ее через жизненные испытания, — зато отыскалась масса желающих поживиться ее славой.

Полунин воспитывался без отца, у него были очень сложные отношения с матерью, он рано прославился и быстро попал в светскую хронику. Но к своим 27-ми нашел в себе силы обмануть судьбу. 

© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)
© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016
Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)

Сергей Полунин противоречив — и в этом он полностью принадлежит своему постмодернистскому веку, который не любит однозначных персонажей и шаблонные сюжеты. В отличие от своих родителей, дети девяностых росли с пониманием того, что диплом, тяжелый труд и карьерный рост не гарантируют счастья. Каждый искал себя — и многие до сих пор не готовы ответить на вопрос, кем они станут, "когда вырастет". 

Вывеска кинотеатра Формула кино Горизонт в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Премьеры недели: "Чужой: Завет", "Охотник с Уолл-стрит" и "Птица"
Поиск внутреннего комфорта легко спутать с ленью, легкомыслием, неусидчивостью, в чем иногда обвиняют сегодняшних 20-30-летних. Один из представителей этого поколения, голливудский режиссер Дэмьен Шазелл до "Ла-Ла Ленда" снял лаконичную драму в документальном стиле — "Одержимость". По сюжету, суровый наставник превращает жизнь своего ученика-барабанщика в сущий ад, чтобы сделать из просто хорошего исполнителя гения. Потому что жизнь гения в искусстве — это тяжелый труд, ад и мука, иначе и быть не может. Для Шазелла и его поколения эта истина звучит как откровение. Зачем, во имя чего столько страданий, если жизнь должна приносить удовольствие и счастье?  

© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)
© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016
Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)

Убегая от рутины, Полунин предпочел прожить несколько жизней вместо одной, пусть и внешне успешной.

Актриса Чулпан Хаматова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рэйф Файнс рад, что Хаматова сыграет в его фильме о Нуриеве
Покинув Лондон, он танцевал на лучших сценах Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска, участвовал в телешоу на канале "Культура", учился в Голливуде актерскому мастерству и снимался в кино. 

В ноябре на экраны выходит "Убийство в "Восточном экспрессе", где Полунин снялся с такими звездами, как Пенелопа Крус и Джонни Депп.

"Я терпеть не могу долго репетировать, разминаться, — признается танцор в интервью. — Все должно быть как в первый раз, когда тебя ждет какая-то неожиданность, когда не знаешь, что будет в следующую минуту и чем все закончится".

В отличие от "Большого" с его вечными сюжетами и архетипическими персонажами, "Танцовщик" — удивительно своевременное кино, которое объясняет зрителю кое-что о новом поколении и его герое и, как либретто, расшифровывает суть происходящего в клипе Take Me to Church.

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