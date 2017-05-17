Матвиенко открыла международный фестиваль "Другое искусство" в Пскове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приняла участие в открытии международного фестиваля людей с особенностями развития "Другое искусство" в Пскове, передает корреспондент РИА Новости.

"Этот замечательный фестиваль проводится во второй раз, но мы видим, что он уже стал знаковым событием. Искусству все покорны. Оно стирает пустые различия и условности, дарит новое ощущение жизни, делает ее более возвышенной, прекрасной и свободной. И с этой точки зрения фестиваль "Другое искусство" вносит несомненный вклад в решение проблем социальной адаптации людей с ограниченными возможностями", — сказала Матвиенко.

По ее словам, символично, что открытие фестиваля происходит в прославленном Псковском академическом театре, где выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов и Айседора Дункан.

"Я хочу обратить внимание на то, что большинство участников – это молодые люди. Приезд на фестиваль, репетиции и выступления потребовали от многих из них большого мужества и силы воли. Скажу прямо — пример этих ребят вдохновляет, учит идти вперёд и не сгибаться перед трудностями. Не сомневаюсь, что основные победы у них впереди", — сказала Матвиенко и пожелала всем участникам фестиваля успехов. Она подчеркнула, что Совфед продолжит оказывать поддержку фестивалю.

В течение четырёх дней фестиваля своё мастерство покажут около двухсот гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова, Германии, Швеции, Финляндии, Латвии. Будут представлены театральные постановки, музыкальные выступления, кинопоказы, фотовыставки, скульптуры и картины.