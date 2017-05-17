Премьеры недели: "Чужой: Завет", "Охотник с Уолл-стрит" и "Птица"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Продолжение культовой фантастической франшизы Ридли Скотта "Чужой: Завет", фильм об "охотнике за головами" с Уолл-стрит, российскую мелодраму "Птица" с Иваном Охлобыстиным в роли рок-музыканта и картину о самом молодом премьере Королевского балета Лондона, украинце Сергее Полунине увидят российские кинозрители на этой неделе.

Чужой: завет

Прошло почти 40 лет с выхода в прокат оскароносного фантастического триллера Ридли Скотта "Чужой", которому было суждено стать классикой жанра, и создатель легендарной франшизы вновь вернулся в придуманный им мир. В 2015 году Скотт объявил, что фильм "Чужой: Завет" станет первой частью новой трилогии "Чужой", и что эта трилогия по сюжету будет ближе к фильму 1979 года.

События фильма разворачиваются через десять лет после описанных Скоттом в фильме "Прометей", который вышел на экраны в 2012 году. На борту космического корабля "Завет" экипаж и две тысячи пассажиров погружены в глубокий сон, только андроид Уолтер одиноко бродит по коридорам. Корабль движется к уединенной планете Орига-6, где колонисты надеются создать новое поселение для человечества. Авария на корабле вынуждает выживших членов экипажа совершить посадку на планете, таящей в себе ужасающие сюрпризы. "Я надеюсь, что зрителям будет очень тревожно, и сердце у них будет стучать быстрее. Думаю, что у вас пересохнет во рту, но глаза от экрана вы не сможете оторвать. Трудно по-настоящему напугать зрителя, но в этот раз их могут даже преследовать кошмары. И это – здорово!", — цитирует Скотта пресс-служба кинокомпании "Двадцатый Век Фокс".

Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер ("Прометей", "12 лет рабства"), Кэтрин Уотерстон ("Стив Джобс", "Врожденный порок"), Билли Крудап ("Почти знаменит", "Миссия невыполнима 3"). На сайт Rottentomatoes рейтинг ожидания фильма составил 75%.

Охотник с Уолл-стрит

Дебютная картина Марка Уильямса, продюсера "Расплаты" и "Манолете", рассказывает об успешном "охотнике за головами" Дэйне Дженсене, роль которого сыграл Джерард Батлер ("Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда"). Дженсен думает только о своем повышении, но для этого придется пожертвовать семейным счастьем. Выбор остается за Дэйном.

"Мне редко удается сыграть персонажа, который ведет себя буйно и неистово. Он напористый, агрессивный, лишенный сострадания, поэтому он бесчувственный к своей семье, эгоистичный и жесткий на работе", — рассказал Батлер о своем персонаже журналистам.

Он отметил, что фильм — "простой, элегантный с долей классики". "Фильм-ностальгия. Семейная драма, которая переживает реальные трудности. Главной целью было уважение ко всем персонажам и миру, в котором они живут", — подчеркнул актер.

Роли в картине также исполнили Уиллем Дефо ("Авиатор", "Антихрист"), Элисон Бри ("Однокурсники", "В активном поиске"), Альфред Молина ("Фрида", "Принц Персии: Пески времени", "Шоколад") и другие.

Птица

Дебют молодого режиссера Ксении Баксаковой, главную мужскую роль в котором сыграл Иван Охлобыстин, был удостоен более десятка призов на международных и российских кинофестивалях, в том числе фильм "Птица" получил Гран-при индийского "Оскара" — Indian Cine Film Festival, отмечен призом жюри Vittorio Veneto Film Festival, призом за лучшую режиссерскую работу и лучшую мужскую роль на российско-французском фестивале детского кино и ТВ Limon Films Festival.

По сюжету мелодрамы скандально известный рок-музыкант Олег Птицын (Иван Охлобыстин) проходит лечение в клинике. Там ему в друзья навязывается девочка Катя (Евдокия Малевская), которая третирует всех вокруг, включая собственную мать (Анастасия Мельникова). Между музыкантом и девочкой завязывается дружба, и Олег решает помочь Кате выздороветь и полюбить жизнь.

По словам Охлобыстина, готовясь к роли музыканта, он "взял лучшие черты своих друзей Игоря Сукачева, Петра Мамонова, Александра Ф. Скляра". "Кого ни вспомнишь из наших "почти великих" — все фанаты своего дела. Эти люди всегда подвергают себя анализу, постоянно маются и оценивают свое творчество", — рассказал журналистам Охлобыстин. Режиссер фильма отметила, что она "прыгала от счастья", узнав что такой мастер, как Охлобыстин, согласился сниматься у дебютантки.

Танцовщик

Фильм "Танцовщик" режиссера Стивена Кантора при участии Дэвида Лашапеля рассказывает о судьбе украинского артиста балета Сергея Полунина — самого молодого премьера Королевского балета Лондона. После беспрецедентного пути на вершину Полунин в возрасте 22 лет принял решение закончить свою головокружительную карьеру. Тяжкое бремя славы привело его на грань саморазрушения. Но Полунина спасла встреча с учителем.

© Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016 Кадр из фильма "Танцовщик" (2016) © Фото : British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016 Кадр из фильма "Танцовщик" (2016)

В фильм режиссера-документалиста, оскаровского номинанта Кантора вошли уникальные архивные кадры тренировок шестилетнего Полунина-гимнаста, интервью с семьей, друзьями, коллегами, современные записи, демонстрирующие жизнь Сергея на сцене и вне ее, в том числе клип, снятый Дэвидом Лашапелем на Гавайях. В 2015 году во время съемок фильма клип попал в интернет и на данный момент собрал уже более 19 миллионов просмотров.

"Фильм "Танцовщик" — очень личный портрет звезды балета в непростой период жизни, талантливого и очаровательного, при этом сложного и загадочного артиста", — приводит слова Кантора пресс-служба фильма.

Трио в перьях



Американский анимационный фильм Тоби Генкеля "Трио в перьях" рассказывает о приключениях воробья Ричарда, воспитанного аистами, странноватой совы Ольги и самовлюбленного попугая Кики. В российской версии пернатых героев озвучили звезды шоубизнеса Алексей Воробьев (Ричард), Полина Гагарина (Ольга) и Филипп Киркоров (Кики).

"Работа над таким ярким персонажем — одно удовольствие. Живой и настоящий характер и, главное, любовь к музыке. Это же я!", — описал своего персонажа Киркоров.

Воробьева, по признанию актера, с его персонажем роднит не только фамилия, Ричард так же "не признает правил и границ". Артист признался, что давно не получал такого удовольствия от мультфильма. Гагариной предложили на выбор двух персонажей — сову или заботливую маму главного героя, звезда "Евровидения" выбрала эксцентричную Ольгу.