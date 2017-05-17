США
17.0517 мая16:39МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Правчас" Мединского: защита российского кино и борьба с "билетной мафией"

16:2817.05.2017
(обновлено: 16:36 17.05.2017)
0350
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 мая 2017Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду выступил перед депутатами Государственной думы в рамках правительственного часа; он подвел итоги прошедшего года, а также уделил должное внимание самым острым проблемам культуры, среди которых борьба с билетными спекулянтами, защита отечественного кинематографа и возвращение наследия Рерихов.

Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Год кино побил рекорд по количеству зрителей российских фильмов

Мудрые зрители

Одним из главных вопросов, оказавшихся в фокусе внимания Мединского, стал вопрос поддержки и защиты отечественного кинематографа. Эта тема волновала также и присутствующих депутатов. Министр в очередной раз подчеркнул, что проблема конкуренции с голливудским кинематографом требует решения на законодательном уровне.

"Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда. От конкуренции, от борьбы и экономической, и — что еще важнее — идеологической", — сказал Мединский.

Министр заметил, что бюджетные средства, выделяемые на кинематограф, едва ли составят половину бюджета одного голливудского блокбастера. Несмотря на скромные средства, согласно данным ВЦИОМ, 2/3 зрителей отметили улучшение качества российского кино в последние годы. По мнению Мединского, такой положительной оценке способствует работа режиссеров, продюсеров, а также вкусы самих посетителей кинотеатров.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Жириновский предложил увеличить расходы на культуру до 1% ВВП
"У нас нет равнозначной конкуренции с Голливудом. Сейчас билет на голливудский и на отечественный фильм стоит одинаково. То, что мы держим долю почти 20% отечественного кино, находясь в условиях самой дикой и разнузданной рыночной конкуренции без всякой госзащиты, — это только благодаря таланту наших режиссеров, продюсеров и мудрости нашего зрителя. Нужно защищать отечественный кинематограф", — заключил Мединский.

В начале апреля Минкультуры РФ приняло решение сдвинуть премьеру голливудского блокбастера "Форсаж-8" на неделю, чтобы развести его в прокате с российской картиной "Время первых". Тогда министр заявил, что министерство выдаст прокатное удостоверение фильму "Форсаж-8" только после того, как прокатчики договорятся с создателями картины "Время первых" о росписи сеансов на месяц, чтобы российскую ленту увидело максимальное число зрителей. Таким образом, картина "Время первых" вышла в российский прокат 6 апреля, а "Форсаж-8" – 13 апреля.

Защита от спекулянтов

В начале мая в соцсетях разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. По словам очевидцев, при открытии продаж в кассы театра запустили группу лиц, которые не стояли в очереди, а людей, которые стояли за билетами с утра, не пропустили. Комментируя произошедшее, первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова Юрий Кравец заявил РИА Новости, что театры не имеют законных полномочий для борьбы с перекупщиками билетов, для этого нужно принять новый закон, который уже разрабатывается в Минкультуры.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Мединский отметил мудрость зрителя, поддерживающую российский кинематограф
Мединский на "правчасе" сообщил депутатам, что законопроект предусматривает целый ряд мер по борьбе с "билетной мафией".

"В первую очередь, ограничивается количество сайтов-перекупщиков. По законопроекту нельзя будет продавать билет дороже, чем цена, указанная в номинале, строго будет ограничен перечень причин, по которым можно сдать билет", — сказал Мединский.

По его словам, все меры согласованы с театральным сообществом. Министр подчеркнул, что ситуация со спекуляцией билетами наблюдается и в музейной среде в связи с востребованностью многих выставок.

"Мы заказали систему, которая статистически будет собирать информацию со всех наших подведов и смотреть, какие там реальные продажи. Рабочий запуск этой системы — лето этого года", — заключил министр.

Возвращение наследия Рерихов

Внимание культурного сообщества в последнее время так же было обращено к ситуации с наследием Рерихов. Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где располагался Международный центр Рерихов (МЦР). Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Мединский: наследие Рерихов вернется в собственность России в сохранности
В данный момент в усадьбе Лопухиных работает комиссия по описи находящегося там имущества. В ее состав входят сотрудники музея Востока, общественники, представители Института востоковедения, сотрудники музея Рериха из Нью-Йорка. Они провели полное описание экспозиции музея и работают над описанием депозитария. Комиссия планирует завершить работу к концу мая.

Мединский заверил депутатов, что наследие Рерихов вернется в собственность РФ в сохранности, а также выразил надежду, что криминальная история с удержанием коллекции советского фонда Рерихов" вскоре завершится.

"Поверьте мне, картины Рерихов, творчество, наследие не только не пострадают, но и, наконец, вернутся в лоно российского государства, которому, собственно, Рерихи это и завещали", — сказал Мединский.

Министр подчеркнул, что приблизительная стоимость коллекции "по оценкам международных экспертов превышает 15 миллиардов рублей".

Необходимые изменения

Мединский в ходе правительственного часа рассказал и росте числа законов, принимаемых в сфере культуры. Он сравнил показатели с 2004 по 2011 год, когда было принято всего шесть федеральных законов, разработанных министерством в сфере культуры, и цифры с 2013 по настоящий момент, когда было принято 33 федеральных закона. При этом только за минувший год их было девять.

Сейчас в Госдуму также внесены некоторые законы, которых очень ждет культурная отрасль.

"Хотя культура очень консервативна к законодательным инновациям, но они требуются, времена меняются. Сегодня на разных стадиях согласования, в том числе, часть уже приняты в первом чтении, находятся важные законопроекты — долгожданный проект по ввозу и вывозу культурных ценностей, закон о меценатской деятельности, о льготах для книжных магазинов, по борьбе с пиратством в интернете, по обеспечению прозрачности управления авторскими правами. Уважаемые коллеги, я прошу вас от имени отрасли как можно скорее рассмотреть эти законопроекты, которые очень ждут работники культуры", — сказал Мединский.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена