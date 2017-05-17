"Правчас" Мединского: защита российского кино и борьба с "билетной мафией"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду выступил перед депутатами Государственной думы в рамках правительственного часа; он подвел итоги прошедшего года, а также уделил должное внимание самым острым проблемам культуры, среди которых борьба с билетными спекулянтами, защита отечественного кинематографа и возвращение наследия Рерихов.

Мудрые зрители

Одним из главных вопросов, оказавшихся в фокусе внимания Мединского, стал вопрос поддержки и защиты отечественного кинематографа. Эта тема волновала также и присутствующих депутатов. Министр в очередной раз подчеркнул, что проблема конкуренции с голливудским кинематографом требует решения на законодательном уровне.

"Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда. От конкуренции, от борьбы и экономической, и — что еще важнее — идеологической", — сказал Мединский.

Министр заметил, что бюджетные средства, выделяемые на кинематограф, едва ли составят половину бюджета одного голливудского блокбастера. Несмотря на скромные средства, согласно данным ВЦИОМ, 2/3 зрителей отметили улучшение качества российского кино в последние годы. По мнению Мединского, такой положительной оценке способствует работа режиссеров, продюсеров, а также вкусы самих посетителей кинотеатров.

"У нас нет равнозначной конкуренции с Голливудом. Сейчас билет на голливудский и на отечественный фильм стоит одинаково. То, что мы держим долю почти 20% отечественного кино, находясь в условиях самой дикой и разнузданной рыночной конкуренции без всякой госзащиты, — это только благодаря таланту наших режиссеров, продюсеров и мудрости нашего зрителя. Нужно защищать отечественный кинематограф", — заключил Мединский.

В начале апреля Минкультуры РФ приняло решение сдвинуть премьеру голливудского блокбастера "Форсаж-8" на неделю, чтобы развести его в прокате с российской картиной "Время первых". Тогда министр заявил, что министерство выдаст прокатное удостоверение фильму "Форсаж-8" только после того, как прокатчики договорятся с создателями картины "Время первых" о росписи сеансов на месяц, чтобы российскую ленту увидело максимальное число зрителей. Таким образом, картина "Время первых" вышла в российский прокат 6 апреля, а "Форсаж-8" – 13 апреля.

Защита от спекулянтов

В начале мая в соцсетях разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. По словам очевидцев, при открытии продаж в кассы театра запустили группу лиц, которые не стояли в очереди, а людей, которые стояли за билетами с утра, не пропустили. Комментируя произошедшее, первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова Юрий Кравец заявил РИА Новости, что театры не имеют законных полномочий для борьбы с перекупщиками билетов, для этого нужно принять новый закон, который уже разрабатывается в Минкультуры.

Мединский на "правчасе" сообщил депутатам, что законопроект предусматривает целый ряд мер по борьбе с "билетной мафией".

"В первую очередь, ограничивается количество сайтов-перекупщиков. По законопроекту нельзя будет продавать билет дороже, чем цена, указанная в номинале, строго будет ограничен перечень причин, по которым можно сдать билет", — сказал Мединский.

По его словам, все меры согласованы с театральным сообществом. Министр подчеркнул, что ситуация со спекуляцией билетами наблюдается и в музейной среде в связи с востребованностью многих выставок.

"Мы заказали систему, которая статистически будет собирать информацию со всех наших подведов и смотреть, какие там реальные продажи. Рабочий запуск этой системы — лето этого года", — заключил министр.

Возвращение наследия Рерихов

Внимание культурного сообщества в последнее время так же было обращено к ситуации с наследием Рерихов. Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где располагался Международный центр Рерихов (МЦР). Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

В данный момент в усадьбе Лопухиных работает комиссия по описи находящегося там имущества. В ее состав входят сотрудники музея Востока, общественники, представители Института востоковедения, сотрудники музея Рериха из Нью-Йорка. Они провели полное описание экспозиции музея и работают над описанием депозитария. Комиссия планирует завершить работу к концу мая.

Мединский заверил депутатов, что наследие Рерихов вернется в собственность РФ в сохранности, а также выразил надежду, что криминальная история с удержанием коллекции советского фонда Рерихов" вскоре завершится.

"Поверьте мне, картины Рерихов, творчество, наследие не только не пострадают, но и, наконец, вернутся в лоно российского государства, которому, собственно, Рерихи это и завещали", — сказал Мединский.

Министр подчеркнул, что приблизительная стоимость коллекции "по оценкам международных экспертов превышает 15 миллиардов рублей".

Необходимые изменения

Мединский в ходе правительственного часа рассказал и росте числа законов, принимаемых в сфере культуры. Он сравнил показатели с 2004 по 2011 год, когда было принято всего шесть федеральных законов, разработанных министерством в сфере культуры, и цифры с 2013 по настоящий момент, когда было принято 33 федеральных закона. При этом только за минувший год их было девять.

Сейчас в Госдуму также внесены некоторые законы, которых очень ждет культурная отрасль.

"Хотя культура очень консервативна к законодательным инновациям, но они требуются, времена меняются. Сегодня на разных стадиях согласования, в том числе, часть уже приняты в первом чтении, находятся важные законопроекты — долгожданный проект по ввозу и вывозу культурных ценностей, закон о меценатской деятельности, о льготах для книжных магазинов, по борьбе с пиратством в интернете, по обеспечению прозрачности управления авторскими правами. Уважаемые коллеги, я прошу вас от имени отрасли как можно скорее рассмотреть эти законопроекты, которые очень ждут работники культуры", — сказал Мединский.