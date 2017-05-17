Двадцать шестого мая в Кремле состоится финал международного детского вокального конкурса "Ты супер!". Это совместный проект телекомпании НТВ и Международного информационного агентства Sputnik. Шоу дает шанс детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене.
Подошло к концу шоу "Ты супер!": в эту субботу, 20 мая, на телеканале НТВ покажут заключительную часть полуфинала, после которой выяснится, кто из детей выйдет на сцену в Кремле. Позади остались репетиции, нервы и слезы, мастер-классы звезд. За время проекта участники сделали большой шаг вперед: каждый из них уже артист. И впереди — только победа.
В полуфинал вышли 20 участников шоу, но до финала дойдут восемь из них. Педагоги помогли каждому из ребят поставить настоящие концертные номера — с реквизитом, костюмами и хореографией. Изменились и правила оценки выступления: теперь для того, чтобы попасть в заветную комнату ожидания, конкурсант должен получить зеленый свет от каждого члена жюри.
Имена первых четырех финалистов уже известны: это 9-летний Кирилл Есин, 17-летняя Кристина Ашмарина, 11-летняя Валерия Адлейба и 15-летняя Карина Исмаилова.
В полуфинале Кирилл Есин очаровал жюри и зрителей номером на песню "Моя бабушка курит трубку". Его выступление можно сравнить с музыкальным спектаклем. Мальчик прожил эту песню от первой и последней ноты. Кирилл, который тоже живет с бабушкой, — любимчик телезрителей. Он всегда улыбается, полностью отдается своему делу и искренне болеет за других конкурсантов.
Валерия Адлейба — еще одна фаворитка сезона. Девочка приехала на шоу из Абхазии. В интернат она попала после пожара, уничтожившего дом ее семьи, и смерти дедушки. Валерия мечтает: она построит новое жилье для семьи. Члены жюри не устают повторять, что у Валерии необыкновенный голос и прекрасная душа.
А вот 15-летняя Карина Исмаилова из Махачкалы — уже звезда. Силу ее таланта отметил сам Марк Тишман. Он пообещал написать песню для девушки и помочь попасть ей на большую сцену.
"В ее голосе чувствуются невероятная мощь и свобода, которым может позавидовать любой опытный артист. У нее очень взрослый голос, узнаваемый тембр. Для него нужен достойный репертуар! Она меня однозначно вдохновила! И дело не только в голосе. По Карине заметно, что она горящая, умная, у нее есть внутренняя свобода и нет распущенности. Буду держать за нее скрещенные пальцы и постараюсь помочь всем, чем смогу", — сказал Марк Тишман.
Кристина Ашмарина из Москвы выйдет на сцену Государственного Кремлевского дворца во второй раз. До этого она приняла участие в ежегодном гала-концерте "Все звезды для любимой". Девочка выступила вместе со звездами первого эшелона: Филиппом Киркоровым, Сосо Павлиашвили, Львом Лещенко.
Однако путь к финалу для Кристины оказался сложным: она настолько подняла планку своим первым выступлением, что боялась не соответствовать ожиданиям. Ее участие в финале было под вопросом, но Кристину в последний момент выбрал Стас Пьеха.
С 20 мая в течение шести дней будет проходить голосование за финалистов проекта. Поддержать участников финала можно будет с помощью СМС-сообщений.
Все участники проекта "Ты супер!" обрели своих преданных поклонников среди телезрителей. Но до финала дошли далеко не все. Это не помеха: некоторые конкурсанты в любом случае выступят на сцене в Кремле.
Группа из Якутии "Хатан" была единственным коллективом на конкурсе. Мальчики, которые познакомились в детском доме, играют рок. Их лидер — 17-летний Владимир Климовский.
Хотя ребята из "Хатана" не смогли выйти в полуфинал, их пригласили выступить на сцене в Кремле. Евгений Маргулис из "Машины времени", который поддерживал "Хатан" на шоу, отметил: уровень музыкантов выше того, что был у "Машины" в молодости.
"Мы по сравнению с ними — просто двоечники. Тем не менее из нас что-то получилось. Надеюсь, и у ребят все получится, и они станут известными. В начале карьеры мы тоже пытались играть каверы, пытались увлечь девчонок своей неземной красотой. Все, что я могу сказать, — эти ребята сейчас играют значительно лучше, чем мы! Мне кажется, что их ждет большое будущее", — сказал он.
Участники шоу "Ты супер!", все 92 человека, — уже победители, независимо от того, дошли они до финала или нет. В родных городах и селах детей встречают как звезд. Некоторые получили главный и такой желанный приз: они нашли семью.
Наталья Вострикова из удмуртского города Глазов благодаря шоу "Ты супер!" обрела родителей. Девочка, ее сестра и брат росли в полной семье, но после смерти отца мать запила. Так они оказались в детском доме. Наташа не верила, что когда-нибудь у нее появятся новые родители.
"Мне казалось, что у нас нет шансов. У меня есть младшие брат и сестра. Отдают первыми малышей. Мне кажется, со взрослыми трудно справляться", — сказала тогда Наташа.
Эти слова запали в душу Светлане Абдульменовой. Вместе с мужем они растят девять детей, четверо из которых приемные. Село четы расположено в сотнях километров от Удмуртии — в Воронеже. Но расстояние не стало помехой.
"Я слушала ее слова и сказала: неправда. Неделю ходила, ребенок был в голове, ее слова и лицо", — поделилась с корреспондентом НТВ Светлана Абдульменова.
На семейном совете единогласно решили: надо ехать за Наташей, ее братом и сестрой.
"Это уникальный случай. Участие Наташи в шоу такого уровня позволило семье за много километров ее найти", — сказала директор глазовского детдома Валентина Васильева.
Эта счастливая история — далеко не единственная. Еще одна участница шоу "Ты супер!" из Луганской области Даша Попова нашла родного отца.
Родители Даши расстались. Она вместе с братьями осталась жить с мамой, но вскоре женщина умерла от рака. Отец все это время жил в Киеве. Даша мечтала его увидеть, но вооруженный конфликт их разделил. Папа увидел ее по телевизору и понял: дети не должны быть сиротами при живом отце.
Смотрите полуфинал шоу «Ты супер!» 20 мая на телеканале НТВ. Имя победителя финала будет объявлено 26 мая в Кремле.
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