В полуфинал вышли 20 участников шоу, но до финала дойдут восемь из них. Педагоги помогли каждому из ребят поставить настоящие концертные номера — с реквизитом, костюмами и хореографией. Изменились и правила оценки выступления: теперь для того, чтобы попасть в заветную комнату ожидания, конкурсант должен получить зеленый свет от каждого члена жюри.

Имена первых четырех финалистов уже известны: это 9-летний Кирилл Есин, 17-летняя Кристина Ашмарина, 11-летняя Валерия Адлейба и 15-летняя Карина Исмаилова.