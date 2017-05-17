Финал конкурса "Ты супер!"
стать звездой и обрести семью

Двадцать шестого мая в Кремле состоится финал международного детского вокального конкурса "Ты супер!". Это совместный проект телекомпании НТВ и Международного информационного агентства Sputnik. Шоу дает шанс детям, оставшимся без попечения родителей, проявить талант на большой сцене.

Участники международного детского вокального конкурса "Ты супер!"
© Фото : пресс-служба НТВ

Подошло к концу шоу "Ты супер!": в эту субботу, 20 мая, на телеканале НТВ покажут заключительную часть полуфинала, после которой выяснится, кто из детей выйдет на сцену в Кремле. Позади остались репетиции, нервы и слезы, мастер-классы звезд. За время проекта участники сделали большой шаг вперед: каждый из них уже артист. И впереди — только победа.

Участник вокального конкурса "Ты супер!" Руслан Огурцов.
© Фото : пресс-служба НТВ

В полуфинал вышли 20 участников шоу, но до финала дойдут восемь из них. Педагоги помогли каждому из ребят поставить настоящие концертные номера — с реквизитом, костюмами и хореографией. Изменились и правила оценки выступления: теперь для того, чтобы попасть в заветную комнату ожидания, конкурсант должен получить зеленый свет от каждого члена жюри.

Имена первых четырех финалистов уже известны: это 9-летний Кирилл Есин, 17-летняя Кристина Ашмарина, 11-летняя Валерия Адлейба и 15-летняя Карина Исмаилова.

В полуфинале Кирилл Есин очаровал жюри и зрителей номером на песню "Моя бабушка курит трубку". Его выступление можно сравнить с музыкальным спектаклем. Мальчик прожил эту песню от первой и последней ноты. Кирилл, который тоже живет с бабушкой, — любимчик телезрителей. Он всегда улыбается, полностью отдается своему делу и искренне болеет за других конкурсантов.

Валерия Адлейба — еще одна фаворитка сезона. Девочка приехала на шоу из Абхазии. В интернат она попала после пожара, уничтожившего дом ее семьи, и смерти дедушки. Валерия мечтает: она построит новое жилье для семьи. Члены жюри не устают повторять, что у Валерии необыкновенный голос и прекрасная душа.

А вот 15-летняя Карина Исмаилова из Махачкалы — уже звезда. Силу ее таланта отметил сам Марк Тишман. Он пообещал написать песню для девушки и помочь попасть ей на большую сцену.

"В ее голосе чувствуются невероятная мощь и свобода, которым может позавидовать любой опытный артист. У нее очень взрослый голос, узнаваемый тембр. Для него нужен достойный репертуар! Она меня однозначно вдохновила! И дело не только в голосе. По Карине заметно, что она горящая, умная, у нее есть внутренняя свобода и нет распущенности. Буду держать за нее скрещенные пальцы и постараюсь помочь всем, чем смогу", — сказал Марк Тишман.

Кристина Ашмарина из Москвы выйдет на сцену Государственного Кремлевского дворца во второй раз. До этого она приняла участие в ежегодном гала-концерте "Все звезды для любимой". Девочка выступила вместе со звездами первого эшелона: Филиппом Киркоровым, Сосо Павлиашвили, Львом Лещенко.

Однако путь к финалу для Кристины оказался сложным: она настолько подняла планку своим первым выступлением, что боялась не соответствовать ожиданиям. Ее участие в финале было под вопросом, но Кристину в последний момент выбрал Стас Пьеха.

Марк Тишман поможет юной певице Карине Исмаиловой из конкурса Ты супер! попасть на большую сцену
Марк Тишман поможет юной певице Карине Исмаиловой из конкурса Ты супер! попасть на большую сцену
© Фото : PR НТВ
Владимир Пресняков сравнил участницу конкурса Ты супер! с Натальей Подольской.
Владимир Пресняков сравнил участницу конкурса Ты супер! с Натальей Подольской.
© Фото : пресс-служба НТВ
Участница вокального конкурса Ты супер! Марина Гаева.
Участница вокального конкурса Ты супер! Марина Гаева.
© Фото : пресс-служба НТВ
Конкурсантка Хошгадам Мехтиеву из Азербайджана на шоу Ты супер!.
Конкурсантка Хошгадам Мехтиеву из Азербайджана на шоу Ты супер!.
© Фото : PR НТВ
Участник вокального конкурса Ты супер! Юрий Тришин.
Участник вокального конкурса Ты супер! Юрий Тришин.
© Фото : пресс-служба НТВ
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Марк Тишман поможет юной певице Карине Исмаиловой из конкурса Ты супер! попасть на большую сцену
© Фото : PR НТВ

С 20 мая в течение шести дней будет проходить голосование за финалистов проекта. Поддержать участников финала можно будет с помощью СМС-сообщений.

Вне конкурса

Все участники проекта "Ты супер!" обрели своих преданных поклонников среди телезрителей. Но до финала дошли далеко не все. Это не помеха: некоторые конкурсанты в любом случае выступят на сцене в Кремле.

Группа из Якутии "Хатан" была единственным коллективом на конкурсе. Мальчики, которые познакомились в детском доме, играют рок. Их лидер — 17-летний Владимир Климовский.

Евгений Маргулис признался, что группа "Хатан" играет лучше, чем "Машина времени" в юности.
© Фото : пресс-служба НТВ

Хотя ребята из "Хатана" не смогли выйти в полуфинал, их пригласили выступить на сцене в Кремле. Евгений Маргулис из "Машины времени", который поддерживал "Хатан" на шоу, отметил: уровень музыкантов выше того, что был у "Машины" в молодости.

"Мы по сравнению с ними — просто двоечники. Тем не менее из нас что-то получилось. Надеюсь, и у ребят все получится, и они станут известными. В начале карьеры мы тоже пытались играть каверы, пытались увлечь девчонок своей неземной красотой. Все, что я могу сказать, — эти ребята сейчас играют значительно лучше, чем мы! Мне кажется, что их ждет большое будущее", — сказал он.

Обрести родителей

Участники шоу "Ты супер!", все 92 человека, — уже победители, независимо от того, дошли они до финала или нет. В родных городах и селах детей встречают как звезд. Некоторые получили главный и такой желанный приз: они нашли семью.

Наталья Вострикова из удмуртского города Глазов благодаря шоу "Ты супер!" обрела родителей. Девочка, ее сестра и брат росли в полной семье, но после смерти отца мать запила. Так они оказались в детском доме. Наташа не верила, что когда-нибудь у нее появятся новые родители.

"Мне казалось, что у нас нет шансов. У меня есть младшие брат и сестра. Отдают первыми малышей. Мне кажется, со взрослыми трудно справляться", — сказала тогда Наташа.

Эти слова запали в душу Светлане Абдульменовой. Вместе с мужем они растят девять детей, четверо из которых приемные. Село четы расположено в сотнях километров от Удмуртии — в Воронеже. Но расстояние не стало помехой.

"Я слушала ее слова и сказала: неправда. Неделю ходила, ребенок был в голове, ее слова и лицо", — поделилась с корреспондентом НТВ Светлана Абдульменова.

На семейном совете единогласно решили: надо ехать за Наташей, ее братом и сестрой.

"Это уникальный случай. Участие Наташи в шоу такого уровня позволило семье за много километров ее найти", — сказала директор глазовского детдома Валентина Васильева.

Участницы шоу "Ты супер!"
© Фото : Пресс-служба НТВ

Эта счастливая история — далеко не единственная. Еще одна участница шоу "Ты супер!" из Луганской области Даша Попова нашла родного отца.

Родители Даши расстались. Она вместе с братьями осталась жить с мамой, но вскоре женщина умерла от рака. Отец все это время жил в Киеве. Даша мечтала его увидеть, но вооруженный конфликт их разделил. Папа увидел ее по телевизору и понял: дети не должны быть сиротами при живом отце.

Музыкальная группа "Ты супер!".
© Фото : пресс-служба НТВ

Смотрите полуфинал шоу «Ты супер!» 20 мая на телеканале НТВ. Имя победителя финала будет объявлено 26 мая в Кремле.

 

 

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