Мединский: наследие Рерихов вернется в собственность России в сохранности

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе "правительственного часа" в Госдуме в среду заверил депутатов, что наследие Рерихов вернется в собственность РФ в сохранности.

"Поверьте мне, картины Рерихов, творчество, наследие не только не пострадают, но и, наконец, вернутся в лоно российского государства, которому, собственно, Рерихи это и завещали", — сказал Мединский.

Он выразил надежду, что "криминальная история с удержанием коллекции советского фонда Рерихов" вскоре завершится, а также сообщил, что приблизительная стоимость коллекции "по оценкам международных экспертов превышает 15 млрд рублей".

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где располагался Международный центр Рерихов (МЦР). Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".