Мединский: наследие Рерихов вернется в собственность России в сохранности

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе "правительственного часа" в Госдуме в среду заверил депутатов, что наследие Рерихов вернется в собственность РФ в сохранности.
Он выразил надежду, что "криминальная история с удержанием коллекции советского фонда Рерихов" вскоре завершится, а также сообщил, что приблизительная стоимость коллекции "по оценкам международных экспертов превышает 15 млрд рублей".
В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".