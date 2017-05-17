Без носа, но в парике: как снимают сериал "Гоголь" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. В Санкт-Петербурге завершаются съемки сериала "Гоголь". Корреспондент РИА Новости побывала на площадке и узнала, чем Гоголь-детектив отличается от Гоголя-писателя.

Сериал для кинотеатров

© Фото : Пресс-служба ТВ-3 Готическая столовая в особняке Кельха © Фото : Пресс-служба ТВ-3 Готическая столовая в особняке Кельха

Съемочную площадку "Гоголя" выдают гримвагены, припаркованные на улице Чайковского в Северной столице. Белые автомобили с табличками, на которых написано название сериала, стоят напротив особняка Кельха. Фасады здания скрыты за строительными лесами и пленкой — проводится реставрация, но внутреннего убранства она не коснулась. Особняк Кельха — уникальное здание даже для Санкт-Петербурга. Его архитектура сочетает модерн и готику. Внутри дома сохранились старинные интерьеры.

Съемки "Гоголя" проходят в готической столовой. Декорации здесь не нужны — все создано больше 100 лет назад. Огромные окна украшены витражами, напротив стоит резной камин, напоминающий о средневековых замках. Режиссер сериала Егор Баранов сидит за экранами в соседней комнате. Олег Меньшиков, который играет детектива Гуро, и Александр Петров в роли Гоголя находятся на съемочной площадке. Оба они присоединились к проекту по приглашению продюсера Александра Цекало.

Публикация от Victoria (@vsalnikova) Май 3 2017 в 6:05 PDT

"Проект мне предложил продюсер Саша Цекало. Я понятия не имел, кто такой Егор Баранов, режиссер "Гоголя". Но этот запутанный сюжет мне показался очень хулиганским и интересным. И, судя по впечатлениям людей, которые уже видели первую часть, вполне может быть, моя интуиция в очередной раз меня не подвела", — сказал РИА Новости Олег Меньшиков.

"Гоголь" станет первым российским сериалом, который выйдет в широкий прокат до премьеры на телевидении. Первая из четырех частей будет показана в августе этого года. Остальные три выйдут с интервалами в полтора месяца. После премьеры сериал из восьми эпизодов покажут по телеканалу "ТВ-3".

© Фото : Пресс-служба ТВ-3 Съемочный процесс © Фото : Пресс-служба ТВ-3 Съемочный процесс

"Гоголь" заявлен как мистический детектив. Действие происходит в 1829 году. Молодой писатель Николай Гоголь и следователь Яков Гуро отправляются расследовать загадочные убийства девушек в село Диканька. Они будут бороться с нечистой силой, а Гоголь параллельно напишет "Вечера на хуторе близ Диканьки".

© Фото : пресс-служба ТВ-3 Олег Меньшиков в роли Якова Гуро © Фото : пресс-служба ТВ-3 Олег Меньшиков в роли Якова Гуро

Александр Петров говорит, что прежде всего хотел передать "внутреннюю эмоциональную составляющую" своего героя. "Гоголь скупает и сжигает собственные книги, сжигает тоннами. Это его труд и его мечты. Представьте, вы приходите домой, берете самую дорогую сердцу вещь и просто сжигаете. С этого начинается история. Нужно подумать: что это за человек, какая у него степень заболевания души, как сильно он себя "царапал", насколько был не уверен в себе. Важно думать о человеке, а не о глыбе, великом писателе. Мне интересно пофантазировать на тему, каким он был при жизни, но это интуитивная вещь", — рассказал актер.

© Фото : Пресс-служба ТВ-3 Александр Петров в роли Николая Гоголя © Фото : Пресс-служба ТВ-3 Александр Петров в роли Николая Гоголя

Без исторического сходства

Основная часть съемок проходила в Псковской области. Для них была полностью отстроена деревенская натура села Диканька. Костюмы главных героев и жителей деревни можно назвать историческими лишь условно.

По словам художницы по костюмам Виктории Игумновой, она намеренно уходила от силуэтов того времени. Ее даже не пугают "молнии на сапогах, которые не существовали в то время".

"Как и в любом кино, при помощи костюма мы стремились подчеркнуть характеры героев. Гуро, например, осовремененный денди, поэтому в его костюме преобладает красный, он символизирует цинизм, дерзость, хладнокровие. Гоголь же — это тьма, траур, мрак", — говорит художница по костюмам.

© Фото : Пресс-служба ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь" © Фото : Пресс-служба ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь"

Ради мистического эффекта актерам "забелили" кожу. Художник-гример Тамара Фрид рассказала, что для Гоголя были созданы два парика. А вот нос Александру Петрову позволили оставить свой.

Сонная лощина и вышиванки

"Мы решили, что не будем добиваться портретного сходства. Грим Саши мы наносим в течение 40 минут, дальше только поправляем", — отметила она.

После выхода трейлера сериала многие интернет-пользователи начали сравнивать стилистику "Гоголя" с "Сонной лощиной" Тима Бертона. Лента вышла в 1999 году, роли в ней сыграли Джонни Депп, Кристина Риччи и Кристофер Уокен.

© Фото : пресс-служба ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь" © Фото : пресс-служба ТВ-3 Съемки сериала "Гоголь"

Главный антагонист сериала — черный человек на коне — действительно напоминает бертоновского всадника без головы. А невротический типаж Гоголя схож по манере поведения с депповским констеблем Икабодом Крейном. Однако любые совпадения случайны, уверяет режиссер Егор Баранов.

"Для меня Тим Бертон — король жанра готики. Но, при всем к нему уважении, он не владеет всей готикой. В России любят штампы: если ты снимаешь гангстерский боевик, то ты обязательно косишь под Гая Ричи и Тарантино — это неизбежно. Если мы говорим о мистике, не лишенной романтики и приключений, это в каком-то смысле и есть готика. Наш герой — рефлексирующий персонаж. Человек, неуверенный в себе. Фобии разъедают его изнутри. Чтобы показать острее этот сюрреалистичный мир, готический романтизм наиболее удачен. Он легко ложится. Думаю, именно поэтому зрители увидели западные визуальные референсы. Но при этом они подмечают, что это легко и органично воспринимается", — сказал он.

© Фото : Пресс-служба ТВ-3 Режиссер сериала "Гоголь" Егор Баранов © Фото : Пресс-служба ТВ-3 Режиссер сериала "Гоголь" Егор Баранов

По словам Егора Барана, при съемках фильмов и сериалов необходимо учитывать западные кинематографические тенденции.

"У меня есть такая теория о киноязыке: да, в Советском Союзе были своя интонация и свой язык. Но сейчас другое время — оно жестче. Мы живем в эпоху, когда невозможно не считаться с мировым киноязыком, так как он стал виден и доступен. Мы говорим уже на этом киноязыке. Делать вид, что мирового кино не существует, бессмысленно", — сказал он.