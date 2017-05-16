Российские режиссеры из списка Forbes прокомментировали подсчеты журнала

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские режиссеры, включенные в список Forbes, считают подсчеты журнала не совсем корректными, поскольку американское издание учитывало кассовые сборы картин в долларах США.

Ранее на сайте журнала Forbes был опубликован рейтинг успешности российских режиссеров, его возглавил Тимур Бекмамбетов. Согласно опубликованным данным, самым кассовым фильмом Бекмамбетова стал фильм "Особо опасен" (2008), а суммарный финансовый результат режиссера, известного также картинами "Ночной дозор" и "Елки", оценивается в 430 миллионов долларов.

В топ-20 самых успешных российских режиссеров также вошли Леван Габриадзе ("Убрать из друзей"), Федор Бондарчук ("Сталинград"), Николай Лебедев ("Волкодав"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Сарик Андреасян ("Служебный роман. Наше время"), Андрей Кравчук ("Адмиралъ"), Кирилл Кузин ("Самый лучший фильм"), Анон Мегердичев ("Метро"), Дмитрий Киселев ("Время первых"), Петр Буслов ("Высоцкий. Спасибо, что живой"), Олег Степченко ("Вий 3D"), Роман Прыгунов ("Духless"), Александр Войтинский ("Джунгли"), Резо Гигинеишвили ("Жара"), Глеб Орлов (Наша Russia. Яйца судьбы"), Максим Пежемский (Любовь-Морковь-2"), Алексей Сидоров ("Бой с тенью 3D: последний раунд").

"Я, конечно, рад, что присутствую в списке, но Forbes считает кассовые сборы в долларах на момент выхода фильма в прокат, суммируя доход от всех фильмов режиссера. Но у кого-то их 10, а у кого-то три, как у меня, что не совсем корректно", — сказал РИА Новости Крыжовников.

С ним согласен и Сарик Андреасян.

"Мне кажется, что эти подсчеты не совсем корректны. Во-первых, правильно было бы считать в рублях. Ведь десять миллионов долларов сейчас и десять лет назад — совершенно разные суммы. Да и снимаем мы в рублях, кинотеатры зарабатывают в рублях, не в долларах. Во-вторых, при подсчетах у одних фильмов взяты сборы только в России, у других — в мире. Хотелось бы единую точку отсчета", — сказал он РИА Новости.

Андреасян выразил мнение, что поскольку не все российские фильмы выходят в прокат за рубежом, было бы правильно считать только российскую кассу.