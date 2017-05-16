Музей Московского Кремля впервые примет участие в акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Музей-заповедник "Московский Кремль" в этом году впервые примет участие в акции "Ночь в музее", которая пройдёт с 20 по 21 мая, сообщил первый замглавы министерства культуры РФ Владимир Аристархов.

"Впервые принимает участие в "Ночи музеев" музей московского Кремля. По понятным причинам Кремль ночью закрыт, но в лекционном зале музея вне стен Кремля будет специальная программа, очень интересная", — сказал Аристархов на пресс-конференции.

Одиннадцатая "Ночь в музее" откроется в Москве 20 мая в саду Эрмитаж в 17.00. Бесплатно и до позднего вечера будет открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств, арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

Всего по России в акции участвуют 80 регионов. Главными темами акции в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.