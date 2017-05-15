Фильм Меликян "Про любовь. Только для взрослых" выйдет в прокат 1 сентября

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Продюсерский проект Анны Меликян, альманах "Про любовь. Только для взрослых", одну из ролей в котором исполнил Джон Малкович, выйдет в прокат 1 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба The Walt Disney Company, обеспечивающая кинопрокат картины.

Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля "Кинотавр" 14 июня в Сочи. Предыдущая режиссёрская работа Анны Меликян "Про любовь" в 2015 году получила гран-при этого фестиваля.

Комедийный альманах рассказывает об обычных людях, затерянных в большом мегаполисе, все они пересекаются друг с другом и у каждого своя история любви. Режиссерами новелл стали Анна Меликян, Павел Руминов ("Статус: свободен"), Наталья Меркулова и Алексей Чупов ("Интимные места"), Нигина Сайфуллаева ("Как меня зовут"), Евгений Шелякин ("Пятница", "ЧБ"), Резо Гигинеишвили ("Любовь с акцентом").

Роли в фильме исполнили: Джон Малкович, Ингеборга Дапкунайте, Тина Далакишвили, Федор Бондарчук, Вика Исакова, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Федор Лавров, Лукерья Ильяшенко, Владимир Яглыч, Равшана Куркова и Александр Паль.