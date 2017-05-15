"Записываемся на ноготочки": самый странный маникюр

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визажисты, мастера по маникюру, парикмахеры очень любят Instagram: это место, где удобнее всего делиться визуальными результатами своей работы. Видимо, именно поэтому все самые странные бьюти-тренды родом из этой социальной сети. В День лакоманьяка (да, такой, оказывается, существует) мы сделали подборку модного маникюра последних лет, который вряд ли захочется повторить.

Ногти-помпоны

Этот вид маникюра был моден весной прошлого года. Девушки наклеивали себе на ногти уютные помпоны — маленькие и большие, однотонные и разноцветные.

Публикация от Barnardos_Vintage (@barnardos_vintage) Фев 25 2016 в 3:14 PST

Ногти-пузыри

Еще один странный бьюти-тренд, получивший популярность в Instagram прошлым летом. Девушки делали маникюр в форме пузырей.

Публикация от VonniVirgo (ClearanceDiva) (@vonnivirgo) Фев 7 2017 в 7:17 PST

Публикация от Esmeralda Cayo (@emiie_nailbar) Апр 24 2017 в 11:31 PDT

Суккуленты

Австралийка Роз Борг так сильно любит суккуленты, что украшает ими ногти. Она использует специальный клей для живых растений. Девушка крепит растения к накладным ногтям.

Публикация от Arozona (@arozona) Дек 4 2016 в 2:28 PST

Суши

Кажется, в этом мире не осталось вещей, которые хотя бы раз не побывали на чьих-либо ногтях. Японская художница и блогер Майко Канамару делает себе яркий и необычный маникюр — например, в виде суши.

Публикация от Maiko Kanamaru (@runartworks) Янв 12 2017 в 12:01 PST

Или с "глазками".

Публикация от Maiko Kanamaru (@runartworks) Мар 27 2017 в 12:34 PDT

3D-маникюр

Такой дизайн ногтей популярен среди мастеров по маникюру. В Instagram можно найти множество вариантов — есть и симпатичные.

Публикация от Jessica"Ms. Bodied Nails" (@bodiednails_byjes) Янв 21 2017 в 7:17 PST

Публикация от Zeila Irai Garcia (@irai_nails) Апр 30 2017 в 5:29 PDT

Умеренность всегда на пользу.

Публикация от Yoshimi Fukuda (@doanail) Май 4 2017 в 2:53 PDT

Когти

Очень длинные и заостренные ногти раньше были популярны у представительниц различных субкультур. Но сейчас они входят в список бьюти-трендов.

Публикация от Welcome! 🌛🌝🌜 (@darkartistries) Май 5 2017 в 9:21 PDT

Публикация от Welcome! 🌛🌝🌜 (@darkartistries) Май 11 2017 в 6:22 PDT

"Литературный" дизайн

Книги, фильмы и сериалы — источник вдохновения для некоторых мастеров.

Вариации на тему картины "Закат в Этрета" Клода Моне.

Публикация от piCture pOlish (@picturepolish) Май 17 2016 в 2:57 PDT

Автора вдохновил цикл книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Публикация от Yishi (@yishiisa) Мар 18 2017 в 3:53 PDT

Время экспериментов

Иногда любовь к маникюру вдохновляет мастеров на эксперименты: например, бьюти-блогер из Канады сделала маникюр из 116 слоев лака. Это был точно самый долгий сеанс в ее жизни: она потратила на покраску ногтей 12 часов.

Три года без ножниц

Школьница из Германии Симона Тейлор — тоже большая любительница экспериментов. Она в течение трех лет не стрижет ногти. Сейчас они отросли более чем на 10 сантиметров. Девушка признается, что длина ногтей иногда мешает ей делать повседневные дела, например держать ручку или играть в спортивные игры, но отрезать их она не хочет.

Публикация от Simone Christina Taylor 💅🏻 (@simone_christina_) Мар 13 2017 в 6:03 PDT