"Записываемся на ноготочки": самый странный маникюр

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визажисты, мастера по маникюру, парикмахеры очень любят Instagram: это место, где удобнее всего делиться визуальными результатами своей работы. Видимо, именно поэтому все самые странные бьюти-тренды родом из этой социальной сети. В День лакоманьяка (да, такой, оказывается, существует) мы сделали подборку модного маникюра последних лет, который вряд ли захочется повторить.
Ногти-помпоны
Этот вид маникюра был моден весной прошлого года. Девушки наклеивали себе на ногти уютные помпоны — маленькие и большие, однотонные и разноцветные.
Ногти-пузыри
Еще один странный бьюти-тренд, получивший популярность в Instagram прошлым летом. Девушки делали маникюр в форме пузырей.
Суккуленты
Австралийка Роз Борг так сильно любит суккуленты, что украшает ими ногти. Она использует специальный клей для живых растений. Девушка крепит растения к накладным ногтям.
Суши
Кажется, в этом мире не осталось вещей, которые хотя бы раз не побывали на чьих-либо ногтях. Японская художница и блогер Майко Канамару делает себе яркий и необычный маникюр — например, в виде суши.
Или с "глазками".
3D-маникюр
Такой дизайн ногтей популярен среди мастеров по маникюру. В Instagram можно найти множество вариантов — есть и симпатичные.
Умеренность всегда на пользу.
Когти
Очень длинные и заостренные ногти раньше были популярны у представительниц различных субкультур. Но сейчас они входят в список бьюти-трендов.
"Литературный" дизайн
Книги, фильмы и сериалы — источник вдохновения для некоторых мастеров.
Вариации на тему картины "Закат в Этрета" Клода Моне.
Автора вдохновил цикл книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Время экспериментов
Иногда любовь к маникюру вдохновляет мастеров на эксперименты: например, бьюти-блогер из Канады сделала маникюр из 116 слоев лака. Это был точно самый долгий сеанс в ее жизни: она потратила на покраску ногтей 12 часов.
Три года без ножниц
Школьница из Германии Симона Тейлор — тоже большая любительница экспериментов. Она в течение трех лет не стрижет ногти. Сейчас они отросли более чем на 10 сантиметров. Девушка признается, что длина ногтей иногда мешает ей делать повседневные дела, например держать ручку или играть в спортивные игры, но отрезать их она не хочет.