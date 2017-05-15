В Минкультуры предложили способ борьбы с театральными спекулянтами

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Только повышение цен на билеты может помочь в борьбе с театральными спекулянтами, таким образом средства будут уходить в бюджет театров, а не в чужой карман, сообщил РИА Новости в понедельник председатель общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло.

Ранее в соцсетях разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. По словам очевидцев, при открытии продаж в кассы театра запустили группу лиц, которые не стояли в очереди, а людей, которые стояли за билетами с утра, не пропустили.

"Мое личное мнение – вопрос о спекулянтах назрел не только в МХТ и в Большом театре, но в целом для всех театров… Если делать цены на билеты доступными для всех, получается, что на этих ценах можно спекулировать и их завышать. Я считаю, что перед министерством культуры и театрами назрел вопрос о поиске механизма, с помощью которого можно повысить цены на билеты, но эти цены будут открытыми", — сказал Пожигайло.

Он пояснил, что таким способом средства от продажи билетов будут уходить в бюджет театров, а не в чужой карман. Также это поможет сделать цены на этом рынке прозрачными.

"Другой момент, это социальные задачи, то есть билеты для малоимущих, многодетных семей и так далее. Если повысить цены, билеты могут быть для них недоступны. Однако если продавать им их по заниженной цене, будет слишком большое искушение не пойти в театр, а перепродать билет", — отметил собеседник агентства.

По его словам, такой механизм будет отвечать реальному положению дел и честнее по отношению к обществу. При этом льготной категории лиц можно выписывать контрамарки, которые нельзя перепродать.