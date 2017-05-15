Фильм Гая Ричи "Меч короля Артура" стал лидером российского проката

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новый фильм британского режиссера Гая Ричи "Меч короля Артура" возглавил пятерку лидеров российского проката, собрав более 300 миллионов рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО" Кадр из фильма "Меч короля Артура" © Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО" Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Гай Ричи после удачи с Шерлоком Холмсом осовременил еще одну классическую британскую историю — на этот раз про Короля Артура, о котором все английские дети знают с пеленок. Артур был еще совсем ребенком, когда дядя Вортиргерн убил его отца и захватил трон. Даже не подозревая о своем высоком происхождении, Артур вырастает в городских трущобах и неплохо там осваивается, пока однажды не вынимает меч из камня и понимает, что рожден для большего, нравится ему это или нет. В фильме снялись восходящая звезда Чарли Ханнем, Джуд Лоу, Эрик Бана, в небольшой роли появился также футболист Дэвид Бэкхем.

На втором месте оказался блокбастер от студии Marvel "Стражи Галактики. Часть 2", который заработал за выходные 249,1 миллиона рублей, а за две недели проката — 1,3 миллиарда рублей. Третье место заняла театральная драма Валерия Тодоровского "Большой". Фильм собрал за первые выходные проката 84,4 миллиона рублей.

На четвертой строке оказалась еще одна новинка, триллер "Прочь", заработавший в России 35,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров новый фильм с Джеки Чаном "Доспехи бога: в поисках сокровищ", чьи сборы составили 16,5 миллиона рублей.