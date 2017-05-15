Фильм Гая Ричи "Меч короля Артура" стал лидером российского проката
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новый фильм британского режиссера Гая Ричи "Меч короля Артура" возглавил пятерку лидеров российского проката, собрав более 300 миллионов рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.
Гай Ричи после удачи с Шерлоком Холмсом осовременил еще одну классическую британскую историю — на этот раз про Короля Артура, о котором все английские дети знают с пеленок. Артур был еще совсем ребенком, когда дядя Вортиргерн убил его отца и захватил трон. Даже не подозревая о своем высоком происхождении, Артур вырастает в городских трущобах и неплохо там осваивается, пока однажды не вынимает меч из камня и понимает, что рожден для большего, нравится ему это или нет. В фильме снялись восходящая звезда Чарли Ханнем, Джуд Лоу, Эрик Бана, в небольшой роли появился также футболист Дэвид Бэкхем.
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"Кадр из фильма "Меч короля Артура"
Кадр из фильма "Меч короля Артура"
На втором месте оказался блокбастер от студии Marvel "Стражи Галактики. Часть 2", который заработал за выходные 249,1 миллиона рублей, а за две недели проката — 1,3 миллиарда рублей. Третье место заняла театральная драма Валерия Тодоровского "Большой". Фильм собрал за первые выходные проката 84,4 миллиона рублей.
На четвертой строке оказалась еще одна новинка, триллер "Прочь", заработавший в России 35,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров новый фильм с Джеки Чаном "Доспехи бога: в поисках сокровищ", чьи сборы составили 16,5 миллиона рублей.