Медведев поздравил режиссера Женовача с 60-летием

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств России, худрука театра "Студия театрального искусства" Сергея Женовача, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Искренние и глубокие постановки режиссера, пишет Медведев, в числе которых "Игроки", "Мастер и Маргарита", "Мальчики" и "Москва — Петушки", "Три года" и "Записные книжки", наполнены особой энергетикой, передают тончайшие нюансы человеческих отношений.
Постановки режиссера, как подчеркнул Медведев, отмечены престижными профессиональными премиями, но его главная награда, отмечает премьер, это "большая зрительская любовь".