Медведев поздравил режиссера Женовача с 60-летием

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств России, худрука театра "Студия театрального искусства" Сергея Женовача, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.

"Режиссерский талант, огромная любовь к искусству и умение экспериментировать помогли вам создать уникальное творческое пространство — Студию театрального искусства. Здесь органично соединяются традиции и новаторство, а произведения великих писателей приобретают современное звучание", — говорится в поздравительной телеграмме.

Искренние и глубокие постановки режиссера, пишет Медведев, в числе которых "Игроки", "Мастер и Маргарита", "Мальчики" и "Москва — Петушки", "Три года" и "Записные книжки", наполнены особой энергетикой, передают тончайшие нюансы человеческих отношений.

Постановки режиссера, как подчеркнул Медведев, отмечены престижными профессиональными премиями, но его главная награда, отмечает премьер, это "большая зрительская любовь".