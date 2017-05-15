Виолончелисты из России вышли в полуфинал престижного конкурса в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Анастасия Кобекина и Алексей Жилин, представляющие Россию на брюссельском Международном конкурсе молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, вышли в полуфинал музыкального состязания, сообщили РИА Новости в оргкомитете.

Для участия в конкурсе, который в нынешнем году проводится с 8 мая по 3 июня по специальности "виолончель", были отобраны 68 кандидатов из 22 стран. По итогам прослушиваний в полуфинал с 15 по 20 мая допущены 24 музыканта.

Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных в мире. Впервые его провели в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама была виртуозной скрипачкой. С 1951 года конкурс ежегодно проводится по одной из четырех специальностей: скрипка (виолончель), фортепиано, сольное пение или композиция.