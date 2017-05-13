Участник "Евровидения" от Болгарии пообещал в случае победы разбить награду

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Участник "Евровидения-2017" Кристиан Костов, представляющий Болгарию, пообещал разбить награду хрустальный микрофон в случае своей победы.

"Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ – я из окна вижу МГУ каждый день. Это мое "доброе утро"… Я обязательно сделаю фан-встречу или что-то такое – и мы увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров", — сказал Костов в интервью, видео которого опубликовано на YouTube.

Молодой исполнитель уже успел стать самым скандальным артистом "Евровидения-2017". Он оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с его выступлением в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявила об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. 17-летний Костов — самый молодой конкурсант в этом году.