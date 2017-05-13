Гурцкая заподозрила организаторов Евровидения в манипулировании зрителями

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Состав певцов, оказавшихся в финале "Евровидения-2017", заставляет задуматься о манипулировании результатами зрительского голосования со стороны организаторов мероприятия, считает член Общественной палаты (ОП) РФ Диана Гурцкая.
2.9%Да, смотрю в интернете
6.3%Читаю новости
42.9%Нет, конкурс не интересен без российского участника
47.9%Нет, я вообще никогда его не смотрел(а)
"Состав финалистов "Евровидения" может свидетельствовать о манипулировании результатами голосования со стороны организаторов. Такого не было никогда, чтобы все страны СНГ стали участниками финала. Мы помним, как были напуганы организаторы конкурса возможностью того, что наши страны-друзья проявят солидарность и откажутся от участия. Возможно, они получили от организаторов гарантии попадания в финал. Как это делается — все знают", — сказала Гурцкая РИА Новости.
"Грузия считалась даже одной из фавориток. Ситуация весьма показательна. Нет голосов из России — нет Грузии в финале. Две страны всегда помогают друг другу на конкурсе. Любой вокалист скажет, что Тамара Гачечиладзе выступила очень качественно и профессионально. Песня, написанная Анри Джозадзе, соответствовала всем требованиям конкурса, а результат, увы, оказался печальный", — заключила Гурцкая.
Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.
О скандалах "Евровидения" читайте в справке РИА Новости >>