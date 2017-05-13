Букмекеры назвали главного претендента на победу в "Евровидении"

ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости. Наиболее вероятным победителем музыкального конкурса "Евровидение-2017", по версии букмекеров, по-прежнему остается итальянец Франческо Габбиани.
Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com в среду вечером подборке с различных букмекерских сайтов, составляет 2/1. Это означает, что если поставить на победу итальянца 1 доллар, выигрыш составит 2.
Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 7/4, замыкает тройку наиболее вероятных, по версии букмекеров, претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 4/1.