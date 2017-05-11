Американские рэперы Onyx рассказали, почему приехали в Крым

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Члены американской хип-хоп группы Onyx, которые выступили с концертом в Севастополе, рассказали RT, что побудило их приехать в Крым.

"Мы выступаем везде, где есть хип-хоп. Мы готовы выступать в любой точке планеты, где этот стиль популярен", — сказал рэпер Кирк Джонс, известный как Sticky Fingaz.

По словам участников, группа аполитична. "Мы здесь ради хип-хопа. Вот и все", — заявил RT другой член группы Фред Старр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российскую участницу "Евровидения" Юлию Самойлову не пустили на Украину, сославшись на то, что она давала концерты на полуострове. Вместе с тем в СБУ заявили, что не будут применять санкции к участнику конкурса от Болгарии Кристиану Костову, который, как выяснили СМИ, также выступал в Крыму.