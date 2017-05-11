В метро Москвы в ночь на 13 мая пройдет предпоказ оперы на эльфийском языке

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Закрытый предпоказ мировой премьеры оперы на эльфийском языке "Сильмариллион. Памяти Толкина", приуроченный к 82-летию московского метрополитена, состоится на станции "Деловой центр" в ночь с 12 на 13 мая, сообщили в четверг в пресс-службе метро.

Как уточняется в официальном Twitter-аккаунте метрополитена, часть пригласительных билетов на ночной концерт уже разыгрывается на официальных страницах московской подземки в социальных сетях.

"В ночь с 12 на 13 мая на станции "Деловой центр" состоится закрытый предпоказ мировой премьеры оперы, приуроченный к 82-летию Московского метрополитена. Академический большой хор РГГУ и Президентский симфонический оркестр исполнят произведение "Сильмариллион. Памяти Толкина" на созданном самим автором "Властелина колец" эльфийском языке", — рассказали в пресс-службе.

Во время ночного оперного концерта также выступят камерный хор Platinum, академический мужской хор Российской академии музыки имени Гнесиных, хор Voice Fusion, Нижегородский молодежный хор и камерный хор Государственного музыкально-педагогического института под управлением заслуженной артистки России Галины Богдановой.

"Сильмариллион" – произведение английского писателя Джона Толкина, изданное посмертно его сыном. Это сборник мифов и легенд Средиземья, вымышленного мира, в котором разворачиваются события знаменитых "Хоббита" и "Властелина колец". Опера, написанная композитором Михаилом Костылевым, описывает несколько глав из "Сильмариллиона".

В четверг начальник столичной подземки Дмитрий Пегов рассказал, что по случаю своего 82-летия метрополитен подготовил и другие праздничные мероприятия. Так, с утра до вечера 13 и 14 мая будет организован уже традиционный парад поездов на Кольцевой линии – он пройдет в третий раз. Поезда будут двигаться по Кольцевой линии в соответствии с очередностью создания.

"Это уникальная возможность всем нашим пассажирам увидеть весь подвижной состав, который эксплуатируется в Московском метрополитене", — добавил Пегов.

На станции "Партизанская" 13 и 14 мая будет организована работа уникальной выставки ретро-вагонов и хозяйственных поездов. А 14 мая в точности будут воссозданы все события 15 мая 1935 года – первого дня в истории Московского метро: перед входом в метро "Сокольники" мальчик-посыльный будет раздавать газету от 15 мая 1935 года, а пассажиры одного из поездов будут в одежде тех лет.

В этот же день в парке "Красная пресня" для работников метрополитена состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. А в день рождения метрополитена, 15 мая, в электродепо "Северное" состоится торжественное открытие доски почета, посвященной инженеру-транспортнику Михаилу Шполянскому, который провел первый поезд по Кировско-Фрунзенской (теперь — Сокольнической) линии московского метро.