Букмекеры назвали главного претендента на победу на "Евровидении"

ЛОНДОН, 11 мая — РИА Новости. Наиболее вероятным победителем музыкального конкурса "Евровидение", по версии букмекеров, является итальянец Франческо Габбиани.

В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал конкурса. По итогам полуфинала, прошедшего во вторник, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Средний коэффициент на победу Габбиани, согласно опубликованной на сайте Oddschecker.com в среду вечером подборке с различных букмекерских сайтов, составляет 6/5. Это означает, что если поставить на победу итальянца 5 долларов, выигрыш составит 6.

Коэффициент участника из Португалии Сальвадора Собраля составляет 15/8, замыкает тройку наиболее вероятных, по версии букмекеров, претендентов на победу в конкурсе 17-летний болгарин Кристиан Костов с коэффициентом 16/1. Костов, которому предстоит выйти в четверг на сцену в полуфинале, также является, если верить ставкам, наиболее вероятным претендентом на выход в финал с коэффициентом 4/5.