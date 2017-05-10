Украинский блогер раскритиковал церемонию открытия Евровидения

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Украинский блогер Виталий Седюк раскритиковал уровень подготовки церемонии открытия песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве; по его мнению, организаторы не смогли создать интересное зрителям шоу.

Официальное открытие "Евровидения-2017" состоялось в воскресенье. Ранее организаторы заявляли, что длина красной дорожки конкурса составит 265 метров, что является рекордом в истории Евровидения.

"Картинка" с красной дорожки Евровидения была ужасной — не спасли даже красивые съемки Мариинского дворца… Кроме метров, к сожалению, гордиться там мало чем, 265 метров стыда", — написал Седюк в своем блоге для сайта ТСН украинского телеканала "1+1".

В частности, он обратил внимание на высокие гонорары малоизвестных ведущих церемонии, никто из которых, по его словам, не говорил по-английски правильно. Также блогер отметил негативные оценки иностранных комментаторов церемонии открытия конкурса. "Ошибки. После его (ведущего – ред.) "оперных фраз" смотреть трансляцию не хотелось ни мне, ни самим поклонникам Евровидения на YouTube-канале", — заявил Седюк.

Он считает, что общение ведущих с конкурсантами на "красной дорожке" было неинтересным. "Дело не только в знании английского языка. Вопросы от всех ведущих были сухие и неинтересные, заранее заготовленные, а наводящие — вовсе отсутствуют", — подчеркнул Седюк.

По мнению блогера, в целом организация "красной дорожки" была неудовлетворительной из-за работы организаторов. "Зачем было нанимать семь (трое из которых непрофессиональные) ведущих?.. Относительно самого события открытия. Дорожка была красивой", — отметил Седюк.

Блогер подчеркнул, что вокруг места проведения мероприятия было пусто. "Вопрос к организаторам: где поклонники? Почему пригласили два с половиной человека в качестве зрителей? Красивые кадры Мариинского парка с воздуха, длинный ковер и… пустота. По информации в прессе, поклонники должны быть аккредитованными. Возможно, из соображений безопасности. Но почему не аккредитовать больше?" — заявил он.

Накануне в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.