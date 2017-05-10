Украинский блогер раскритиковал церемонию открытия Евровидения

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Украинский блогер Виталий Седюк раскритиковал уровень подготовки церемонии открытия песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве; по его мнению, организаторы не смогли создать интересное зрителям шоу.
"Картинка" с красной дорожки Евровидения была ужасной — не спасли даже красивые съемки Мариинского дворца… Кроме метров, к сожалению, гордиться там мало чем, 265 метров стыда", — написал Седюк в своем блоге для сайта ТСН украинского телеканала "1+1".
В частности, он обратил внимание на высокие гонорары малоизвестных ведущих церемонии, никто из которых, по его словам, не говорил по-английски правильно. Также блогер отметил негативные оценки иностранных комментаторов церемонии открытия конкурса. "Ошибки. После его (ведущего – ред.) "оперных фраз" смотреть трансляцию не хотелось ни мне, ни самим поклонникам Евровидения на YouTube-канале", — заявил Седюк.
По мнению блогера, в целом организация "красной дорожки" была неудовлетворительной из-за работы организаторов. "Зачем было нанимать семь (трое из которых непрофессиональные) ведущих?.. Относительно самого события открытия. Дорожка была красивой", — отметил Седюк.
Накануне в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.