Умер основатель музыкального жанра "дрим-хаус" Роберт Майлз

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Родоначальник жанра электронной музыки "дрим-хаус" диджей Роберт Майлз скончался в возрасте 47 лет, пишет издание Mirror.

Самой известной композицией Майлза (настоящее имя — Роберто Кончина) является трек Children, возглавивший хит-парады нескольких стран в 90-ые годы.

"Я не поверил и расстроился, когда до меня дошли трагические новости о смерти очень талантливого музыканта нашего времени. Я буду скучать по разборкам, критике и суждениям, но в особенности по твоему таланту, который помогал тебе находить бесподобные звуки и мелодии", — приводит издание слова друга скончавшегося музыканта Джо Т. Ваннелли.

Музыкант скончался из-за болезни, отмечает газета.