Золотому кольцу 50 лет: какого города не хватает на популярном маршруте

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В этом году исполняется 50 лет самому известному туристическому маршруту России – Золотому кольцу. Традиционно в него включают восемь городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

В честь события 11 мая в московском Манеже откроется выставка, посвященная Золотому кольцу. Однако есть еще города, которые официально не вошли в маршрут, но заслуживают того, чтобы быть включенными в Золотое кольцо. Предлагаем читателям РИА Новости проголосовать за самые интересные из них.