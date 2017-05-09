Прямой эфир — 1945: подписание пакта о капитуляции и Парад Победы в Москве

Народное гулянье на Красной площади в честь победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года

Народное гулянье на Красной площади в честь победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Радио во время Великой Отечественной войны было одним из основных источников новостей с фронта. РИА Новости предоставляет уникальную возможность — услышать эфиры 1945 года из архивов радио Sputnik.

Период с 1941 по 1945 год стал самым сложным в работе диктора Юрия Левитана — именно он сообщал о ходе сражений. Он же первым поздравил жителей Советского Союза с Победой. Этот голос — без преувеличения — знаком каждому.

Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Вместе с Константином Рокоссовским они проехали по Красной площади на белом и вороном конях, после чего Жуков поздравил с Великой Победой.

Знамя Победы на немецком Рейхстаге появилось благодаря сержанту Красной армии Михаилу Егорову и младшему сержанту Мелитону Кантария. Под руководством лейтенанта Алексея Береста они, рискуя жизнями, водрузили флаг на крышу 1 мая 1945 года. О том, как это было, во время радиоэфира рассказал сам Михаил Егоров.

Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе во Франции. Но по требованию Иосифа Сталина состоялось вторичное подписание в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Репортаж с места событий попал в радиоэфир.