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Культура

"Сибирская добровольческая": фронтовик представил первую за Уралом диораму

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (221)
12:3908.05.2017
(обновлено: 12:43 08.05.2017)
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© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкспозиция Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизииЭкспозиция Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Народный художник России, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов в понедельник, накануне 72-й годовщины Победы открыл в Новосибирске выставку своих работ, включающую первую за Уралом картину-диораму "Сибирская добровольческая".

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Открытие выставки состоялось в знаменитом памятнике архитектуры – 100-квартирном доме на главной улице Новосибирска Красном проспекте. В советские времена, в том числе во время войны, в этих помещениях дома площадью 900 квадратных метров располагался детский сад. В начале 2017 года мэр Анатолий Локоть принял решение о создании здесь филиала Городского центра изобразительных искусств, где разместится диорама Вениамина Чебанова, а также будут проводиться художественные выставки и военно-патриотические мероприятия. В торжественном открытии выставки также приняли участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и Герой Советского Союза, почетный житель Новосибирска Дмитрий Бакуров.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Экспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"

"Сибирская добровольческая"

Официально картина-диорама называется "150-22-я Сталинская Гвардейская стрелковая сибирская добровольческая дивизия Красной Армии в боях на Ржевско-Вяземском плацдарме". Продумывая композицию, художник решил, что оптимально будет изобразить битву в диораме. Искал решение, составил несколько вариантов, и в итоге получилось полотно 2,7 на 10 метров.

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"Над картиной я работал около двух лет. Изобразил бой нашей 22-ю стрелковой добровольческой дивизии. Эту и другие свои работы я передал в дар музею Новосибирска", — рассказал РИА Новости Вениамин Чебанов.

По его словам, все образы солдат и детали картины он писал, основываясь на своем личном восприятии происходящего в годы войны.

"Я же непосредственный участник этой войны, где был командиром стрелкового взвода. Приходилось воевать так же как на картине – и зимой и летом. Иногда бывает такое, что я точно вспоминаю некоторых людей, с которыми воевал", — рассказал художник.

Он отметил, что считает создание этой и других картин на военную тему свои долгом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны воинах-сибиряках, которые защищали свою землю. "Хочу чтобы наши потомки не забывали историю, не забывали День Победы и конкретно подвиг нашей добровольческой дивизии", — сказал ветеран.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Экспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"

Подарок городу

Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что обсуждал с Вениамином Карповым вопрос создания масштабной кардиты-диорамы более двух лет назад. Сделать такой подарок городу, по его словам, предложил сам художник. Градоначальник признал, что, учитывая возраст ветерана, у него были сомнения относительно реализации идеи, однако они быстро развеялись и пришлось искать для масштабной картины подходящее помещение.

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"Вениамин Карпович сделал подарок Новосибирску ко Дню Победы – написал диораму, посвященную подвигу воинов-сибиряков. Как участник тех далеких событий, он прошел сложный боевой путь и знает цену жизни и Победе. Чтобы творчество народного художника РФ, фронтовика увидели горожане, и работы не разошлись по частным коллекциям, было принято решение о создании Городских выставочных залов. Новосибирцы должны знать и помнить свою историю", – сказал Локоть.

Он отметил, что капитальный ремонт в помещениях 100-квартирного дома был сделан в рекордные сроки, в результате чего горожане получили возможность посетить новые выставочные залы. Кроме диорамы "Сибирская добровольческая" в залах представлены еще несколько десятков работ Чебанова, посвященных войне.

"Помещения идеально подходят для картинной галереи. В этом доме живут особенные люди – ветераны, которые всю жизнь работали на развитие города, области, страны. И конечно, у них вызывало тревогу, что здесь будет размещаться: магазин, ресторан или еще что-нибудь? В результате получился такой замечательный подарок ко Дню Победы всему городу, всем сибирякам", — уверен градоначальник.

Сам художник-фронтовик особо подчеркнул, что в 2017 году исполняется ровно 75 лет 22-й гвардейской Сибирской добровольческой стрелковой дивизии и он надеется, что открывшаяся галерея станет памятным местом для всех жителей города.

"Эта картина-диорама единственная за Уралом до самого Дальнего Востока. В этом отношении как раз эта галерея и диорама – центр и памятное место для всех сибиряков. Отсюда, из Новосибирска уходили на фронт люди. Это память для потомков, чьи деды защищали нашу землю", — сказал Чебанов.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Экспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"

Народный художник

Народный художник России Вениамин Чебанов родился 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935 году вместе с семьей переехал в Новосибирск.

В 1944 году после окончания Новосибирского военно-пехотного училища в звании младшего лейтенанта попал на 1-ый Украинский фронт. В должности командира взвода, а затем роты сражался с врагом до окончания войны. В боях был контужен, ранен. За боевые заслуги награжден медалью "За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.

В послевоенные годы Чебанов учился в Иркутском художественном училище, после которого работал в разных издательствах как художник-оформитель. Во все времена его интересовала военная тема. С 1957 года сотрудничает с Западно-Сибирским книжным издательством, проиллюстрировал около 100 книг. Вениамин Чебанов являлся членом Союза художников СССР, РСФСР. С 2007 года — Народный художник России. Его работы находятся в музеях страны и в частных собраниях в Польше, Болгарии, Германии, Франции, Америке, Финляндии. Большинство работ художника посвящены теме войны.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкЭкспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Экспозиция "Диорама народного художника России В. К. Чебанова, посвященная бою 22-ой Сибирской гвардейской дивизии"
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