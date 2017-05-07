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Культура

Хор Турецкого в Берлине: "День Победы", "Смуглянка" и "Катюша" на немецком

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (211)
23:0207.05.2017
(обновлено: 23:08 07.05.2017)
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© РИА Новости . Захари ШойрерПерейти в фотобанкХор Турецкого исполнил военные песни в БерлинеХор Турецкого исполнил военные песни в Берлине
© РИА Новости . Захари Шойрер
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БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Хор Турецкого исполнил песни Победы на центральной площади Берлина Жандарменмаркт, со сцены прозвучали "Смуглянка", "Три танкиста", а знаменитую "Катюшу", как реверанс жителям города, исполнили на немецком языке.

Хору Турецкого повезло — как раз в день концерта хмурое небо Берлина просветлело, и городом завладело практически летнее тепло. Зрители, желающие послушать известный российский коллектив, заполнили все пространство самой красивой площади немецкой столицы, Жандарменмаркт. Те, кому не хватило места в зрительном зале прямо под открытым небом, расположились на ступеньках Концертного зала. Художественный руководитель хора Михаил Турецкий просил публику не стесняться и пошуметь — и российские, и немецкие зрители с готовностью реагировали на этот призыв и пели вместе с хором.

© РИА Новости . Захари ШойрерПерейти в фотобанк"Хор Турецкого" исполнил военные песни в Берлине
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
"Хор Турецкого" исполнил военные песни в Берлине

Большая мечта

Турецкий рассказал, что спеть песни Победы в центре Берлина было его большой мечтой. Он знает их с детства, и пел их вместе со своим отцом.

Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Мой отец участник прорыва Ленинградской блокады, участвовал во взятии Берлина и пришел оттуда в Москву пешком. Он всегда считал себя счастливчиком, так как по статистике только три призывника из 100, призванные на фронт в 1941 году, вернулись домой. Истории и песни военного времени всегда были постоянным фоном в наших отношениях", — сказал Турецкий.

Спеть "Катюшу" и "Три танкиста" в самом центре Берлина казалось нереальной затеей. Однако, как рассказал посол РФ в ФРГ Владимир Гринин, согласование концерта прошло без лишних проволочек, и Сенат Берлина оказал организаторам полную поддержку. При этом Турецкий признался, что получение официального документа заняло несколько месяцев, и он до конца сомневался, что эту масштабную инициативу все-таки удастся осуществить. "Благодаря усилиям посольства и компании Kartina.tv бургомистр города дал нам это разрешение", — подчеркнул глава коллектива.

© РИА Новости . Захари ШойрерПерейти в фотобанк"Хор Турецкого" исполнил военные песни в Берлине
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
"Хор Турецкого" исполнил военные песни в Берлине

Хрупкий мир

Гринин заметил, что немцы осознают историческую ответственность за события, которые поставили Европу на грань катастрофы. "Отношения между Россией и Германией переживают не лучшие времена, к сожалению, можно сказать, что они проходят проверку на прочность. Столь масштабный культурный гуманитарный проект внесет существенный вклад в дело взаимопонимания между нашими странами, поможет понять друг друга и стать ближе", — пояснил он.

Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Турецкий же подчеркнул, что коллектив приехал в Берлин не "бряцать оружием", и, по его мнению, современные немцы не могут отвечать за ошибки своих дедов и прадедов, с ними надо выстраивать новые отношения.

"Мы хотим захватить как можно большее количество людей, атмосферу дружбы и ощущений между нашими странами. Наш мир очень хрупок, и, мне кажется, вот такая акция дает один из новых импульсов, который возможен через объединение, это мост дружбы", — уточнил Турецкий.

© РИА Новости . Захари ШойрерПерейти в фотобанк"Хор Турецкого" исполнил военные песни в Берлине
© РИА Новости . Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
"Хор Турецкого" исполнил военные песни в Берлине

Катюша на немецком

Как отметил директор компании Kartina.tv, соорганизатора концерта, Андрей Райх, На этом концерте идет речь не только о таком важном для каждого россиянина дне, как День Победы, но и о том, как страны объединяются под мирным небом в наши дни.

"Уверен, концерт Хора Турецкого понравится не только российским зрителям, но также будет интересен местному населению, которое сможет лучше познакомиться с творчеством российских исполнителей и нашей культурой", — добавил он.

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© Фото : фото из личного архива А. Митенёва
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Турецкий рассказал, что коллектив хочет исполнить песни о войне, мире, подвиге любви, а также песни поколения победителей, которые "берут ростки в эмоциональном настрое, связанном с войной".

"На территории, где не все понимают нашу культуру, есть ограничения, но у нас есть город, есть космос, который существует вокруг Берлина, атмосфера взаимопонимания и добра, культурный мост. Нужен материал, который понимают люди и других национальностей", — подчеркнул руководитель коллектива.

И он остался верен своим словам. Со сцены прозвучали как и военные песни — "Темная ночь", "День Победы", "Белорусский вокзал", "Пилоты", — так и известные русские хиты "Ваше благородие", "Смуглянка" и отрывки из немецкой оперы. Особым реверансом в адрес жителей Берлина стало исполнение знаменитой "Катюши" на немецком языке.

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