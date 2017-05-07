Организаторы "Евровидения" ждут в Киеве много российских журналистов

СТОКГОЛЬМ, 7 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Организаторы "Евровидения-2017" в Европейском вещательном союзе (EBU) не стали комментировать случай недопуска фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова в Киев для освещения конкурса, но выразили надежду, что на Украину смогут приехать многие другие российские журналисты.

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

"Мы не можем сейчас комментировать этот индивидуальный случай. На место уже прибыли несколько российских журналистов, чтобы освещать событие, и мы ожидаем еще многих в течение следующих нескольких дней. Мы продолжаем поддерживать связь с НОТУ, но безопасность границ является вопросом украинских властей. Мы ожидаем, что все журналисты, которые не представляют никакой угрозы для безопасности, будут допущены на Украину для освещения, несомненно, фантастического события", — говорится в комментарии Европейского вещательного союза, присланном РИА Новости.